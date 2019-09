[DATA VS DATA] Le « Next 40 », nouveau label made in France ou vrai booster à l’international ?

Le Next40, sur le même principe que le CAC 40, réunit 40 sociétés technologiques françaises - non cotées - en pleine croissance. Les noms de ces 40 élus ont été dévoilé lors de l'édition 2019 du France Digital Day, organisée par l'association d'entrepreneurs éponyme. Pour les aider à accélérer, ces entreprises vont pouvoir accéder à de nouveaux véhicules de financement et à la mise en place d'un guichet unique pour simplifier leurs démarches administratives. Parmi la sélection de cette première édition, on trouve les licornes françaises Blablacar, OVH, Deezer, Veepee (Vente-privée), entre autres.

L'idée du Next40 ne date pas d'hier: le premier à en parler est l'ancien secrétaire d'État au numérique Mounir Majhoubi, dès janvier 2019, lorsqu'il se rend au CES de Las Vegas où se trouvent les poids lourds mondiaux des nouvelles technologies. Les éléments de langage étaient alors d'avoir « un fort potentiel, et de développement économique, et d'impact sur la planète et sur les humains ». En outre, le Next40 est d'abord un « concours » de startup ouvert aux entreprises en hyper-croissance détentrices du « Pass French Tech », un programme national qui doit aider les pépites de la tech à grandir. Pour elles, les critères de sélection, contrôlés par un jury indépendant, sont : un chiffre d'affaires minimum, un siège social basé en France, et le fait d'avoir encore la majorité de ses capitaux détenus par des Français.

Avec l'arrivée de Cédric O aux responsabilités, force est de constater que les critères se sont durcis. Désormais, il s'agit désormais de justifier d'une valorisation d'au moins 1 milliard d'euros, d'avoir réalisé une importante levée de fonds au cours des trois dernières années, d'avoir un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros sur le dernier exercice et une croissance annuelle supérieure à 30% sur les trois exercices précédents.

D'ailleurs, celles qui ne correspondent plus aux critères de sélection, telle Criteo, créée en France en 2005, n'en font pas partie. Le spécialiste du retargeting publicitaire a préféré s'introduire au Nasdaq à New York pour une valorisation de 1,7 milliard de dollars, d'après les chiffres Crunchbase.

À la clé, avant de pouvoir peut-être entrer sur le vrai marché des cotations européen (Euronext), les 40 pépites seront aussi réunies sous le label « French Tech 120 » qui doit élargir la sélection des sociétés à fort potentiel.

De quoi apporter la brique manquante à l'écosystème français pour faire jeu égal avec les pépites mondiales ? Ce « DATA VS DATA » montre les écarts avec les voisins européens et les géants américains et asiatiques. Plus que jamais, les deux puissances se posent notamment en futurs leaders de l'économie de la donnée et de l'IA.

