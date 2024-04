« Il faut pour le numérique une politique industrielle européenne équivalente à celle du spatial » (Véronique Torner, Numeum)

Ralentir sur la réglementation et augmenter les financements. C'est en substance ce que réclame Numeum, le premier syndicat professionnel de la filière numérique, aux candidats à l'élection européenne. Dans un manifeste publié ce mardi, l'organisation plaide pour l'accompagnement de la numérisation des entreprises et l'émergence de champions à l'échelle européenne, estimant que, pour le moment, les États membres n'ont pas de vision industrielle globale pour le secteur.

Parmi les recommandations de son manifeste : des incitations fiscales pour encourager les entreprises à signer des contrats avec les startups européennes, un fonds dédié à la numérisation de l'économie, des espaces d'expérimentation pour les deeptech de l'UE... Véronique Torner, présidente de Numeum, revient pour La Tribune sur les raisons de ce manifeste.

LA TRIBUNE - Pourquoi estimez-vous qu'il était nécessaire de publier ce manifeste ?

VERONIQUE TORNER - Nous sommes engagés sur le sujet de l'Europe de longue date chez Numeum, nous avons notamment un bureau à Bruxelles. À ce jour, nous n'entendons pas beaucoup parler du sujet du numérique lors de la campagne européenne. Les candidats n'ont pas encore de programmes, mais ce n'est pas un sujet qui est abordé lors des débats publics.

Le sujet de l'intelligence artificielle, et notamment du risque de désinformation, à l'approche des élections revient tout de même assez souvent...

Oui, mais c'est uniquement abordé sous le prisme du risque. On ne traite jamais le sujet des opportunités. Or, on estime que le sujet du numérique est stratégique pour l'ensemble de l'économie. En France, le numérique est un secteur qui est en croissance depuis plusieurs années : +7,1% en 2022, 6,5% en 2023, et on projette 5,9% en 2024.

Cela fait douze ans que le secteur crée des emplois, dont 42.000 créations d'emploi nettes en 2023. Par ailleurs, le numérique est une brique importante de la transformation énergétique. Idem pour la réindustrialisation. C'est donc un enjeu stratégique qui ne peut pas être seulement traité à l'échelle de la France, nous sommes trop petits. Au niveau européen, le décalage de notre PIB par rapport à celui des États-Unis, 30% inférieur, s'explique en grande partie par le retard de la numérisation des entreprises. Nous recommandons donc la création d'un fonds européen dédié à la numérisation des économies, et de mettre en place des incitations fiscales permettant de réduire le coût de la numérisation de 25%.

Avez-vous le sentiment que la classe politique, européenne comme française, ne considère toujours pas le numérique comme un sujet clé ?

Ce n'est pas un sujet de prédilection, même si l'intelligence artificielle générative a changé le paradigme. C'est une technologie très disruptive, grand public, tout le monde peut l'utiliser. Cela n'avait pas été le cas par exemple avec le cloud. Quand vous discutez au niveau européen avec les personnes qui sont vraiment des spécialistes du numérique, bien évidemment, là, vous avez un échange de bon niveau. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Il y a quelques semaines, nous étions à Strasbourg, au Parlement européen, pour les Rencontres numériques. Nous avons discuté avec des personnes qui sont au niveau européen. Ils n'étaient pas capables de parler du numérique, ce n'était pas un sujet pour eux.

Vous parlez dans votre manifeste d'« inflation de la régulation ». Remettez-vous en cause les derniers grands textes régulant le numérique ?

Nous avons besoin d'un cadre légal pour les 27 pays, à la fois pour les joueurs internes et externes du marché. L'Europe joue son rôle, elle donne des règles et des valeurs fortes. Mais à un moment donné, il ne faut pas que cette régulation soit omniprésente et qu'elle freine l'innovation. Il faut placer le curseur au bon niveau. C'est ce que fait par ailleurs notre gouvernement, notamment par l'intermédiaire de notre secrétaire d'État Marina Ferrari avec qui nous sommes alignés. Mais il faut que la même chose soit faite au niveau européen.

Mais de quelles manières concrètement ces réglementations freinent-elles en l'état l'innovation ?

Parce qu'elles demandent une bande passante très importante. Quand vous concentrez votre énergie à vous mettre en conformité, vous ne la dédiez pas à l'innovation et au développement. Cela se confirme également d'un point de vue financier. Une étude menée auprès de startups européennes a estimé que pour se mettre en conformité à l'IA Act, cela coûtait en moyenne 300.000 euros à une entreprise de 50 salariés. Or, il n'y a pas que l'IA Act auquel il faut se conformer. Il y a également le DSA, le Data Act, Nis 2...

Que demandez-vous alors au futur Parlement européen, de stopper la régulation ?

De temporiser la réglementation à venir. Et d'accompagner les entreprises à pouvoir se mettre en conformité. Car souvent, si les textes vont dans le bon sens au départ, il y a au fur et à mesure de leur écriture, une complexité qui s'installe. C'est ce qu'il s'est produit avec l'IA Act. Et c'est cela qui nous inquiète. Nous sommes justement en train de préparer un guide pour aider les entreprises à s'y préparer.

Nous demandons aussi à l'Europe d'aider davantage les entreprises à se doter des bonnes compétences. Cette tension sur les talents existe depuis plusieurs années, elle s'est particulièrement accentuée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Parmi nos recommandations, nous insistons également sur la protection des données européennes. On a un fabuleux patrimoine en Europe autour des données, et donc il faut être aussi en capacité de garder, protéger et mettre en valeur nos données.

Aider les entreprises à se numériser cela passe aussi par la constitution de champions européens. On ne peut pas avoir que des champions chinois ou américains, sinon nous n'avons plus d'indépendance stratégique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui chaque pays raisonne à son échelle, et donc ne joue pas au niveau européen. Notre démarche n'est pas de faire du protectionnisme, mais plutôt de mettre en place un marché sur lequel il y ait une liberté de choix. Si seuls des monopoles existent, à un moment donné, les entreprises ne peuvent plus se développer correctement.

Avez-vous chiffré le financement nécessaire pour accompagner correctement le secteur ?

Non, car nos propositions couvrent un large spectre de sujets. Mais il y a des besoins importants. Un récent rapport remis à Emmanuel Macron estimait qu'un investissement annuel de 5 milliards d'euros dans l'IA en France. Ce chiffre est déjà supérieur à ce qui est investi à l'échelle européenne pour l'IA. Une chose est certaine, c'est que l'Union européenne sait s'organiser pour faire émerger une politique industrielle commune. C'est ce qu'elle fait pour l'industrie spatiale avec les programmes Galileo, Copernicus. Il faut une politique industrielle similaire pour le numérique. C'est un sujet stratégique. De nombreuses initiatives ont été prises, mais jamais au niveau du spatial.