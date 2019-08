La star de l'IA DeepMind traverse-t-elle sa première crise ?

Ses algorithmes d'intelligence artificielle ont battu les meilleurs joueurs d'échec, de jeu de Go et du jeu vidéo Starcraft 2. Ces prouesses techniques lui ont attiré les projecteurs, tant ceux du grand public que des spécialistes du secteur. Spectateur des premiers résultats, Google a racheté la startup britannique pour 400 millions de livres sterling (soit 650 millions de dollars à l'époque), en 2014. Fort de ce soutien, DeepMind a consolidé sa place de référence de la recherche en intelligence artificielle. Mais ces dernières semaines, la pépite de l'IA a montré ses premiers signes d'instabilité.

Le 7 août, des documents du registre britannique des entreprises, la Companies House, ont exposé les pertes de DeepMind sur 2018. Elles s'élèvent à 470 millions de livres (519 millions d'euros), alors que le chiffre d'affaires de la filiale d'Alphabet (maison-mère de Google) dépasse à peine les 100 millions de livres (110 millions d'euros). Mercredi 21 août, DeepMind annonçait qu'un de ses trois confondateurs, Mustafa Suleyman, prenait ses distances avec l'entreprise, sans préciser la raison. La pépite de l'IA, qui réunit certains des meilleurs chercheurs mondiaux, serait-elle en train de traverser une crise ?

DeepMind, à l'instar de son concurrent OpenAI, a pour objectif à long terme de créer une intelligence artificielle générale. Cette IA, capable de reproduire le fonctionnement du cerveau humain est pour l'instant hors de portée, si tant est qu'elle existe. De plus, l'entreprise s'est constituée avec la volonté de mettre ses résultats au profit du bien commun. En conséquence, les chercheurs publient la majorité de leurs travaux en open source (sans faire payer). Dès sa création, DeepMind n'avait donc pas vocation à devenir une machine à cash. Au contraire, la startup suit un objectif de recherche fondamentale. Lors de son rachat par Google, elle s'est donc assurée de garder une part d'autonomie stratégique vis-à-vis du groupe américain.

Mais pour se maintenir en tête de la course à l'IA, DeepMind doit embaucher les meilleurs chercheurs. Elle se heurte alors à la concurrence de tous les géants de la tech, dont Apple, Microsoft ou encore Amazon. En conséquence, la masse salariale de DeepMind s'élevait à 398 millions de livres (439 millions d'euros), pour environ 700 emplois. Ce chiffre colossal pèse trop lourd pour l'entreprise, qui affiche 470 millions de livres de pertes (519 millions d'euros), 70% de plus que l'année précédente. Alphabet a donc dû s'engager, via un accord, à éponger cette dette. Son montant s'avère relativement petit à l'échelle du groupe californien. Le géant de la tech a près de 117 milliards de dollars de côté, et a réalisé 10 milliards de dollars de bénéfice au dernier trimestre.

| Lire aussi : Pourquoi Microsoft mise un milliard de dollars sur la pépite OpenAI

DeepMind rappelle ses excellents résultats scientifiques et son objectif à long-terme. Mais la startup insiste tout de même sur ses efforts dans le transfert de technologie pour dégager de la valeur.

DeepMind tire son chiffre d'affaires de ventes de son code informatique à Alphabet. Il alimente par exemple les algorithmes d'une autre filiale de Google, Waymo, consacrée à la voiture autonome. Mais ces transactions ne sont pas la seule raison qui pousse son entreprise-mère à éponger ses dettes. Grâce à sa filiale britannique, Google aurait diminué la facture liée au refroidissement de ses data centers de 40% - sans donner le chiffre exact de l'économie réalisée. Le groupe utilise aussi l'expertise de DeepMind pour améliorer son service de traduction Google Translate.

DeepMind est donc loin d'être un puits à investissements sans retour pour Google. Cependant, l'entreprise britannique essaye de plus en plus de transférer ses technologies vers les produits de Google, pour dégager de la valeur. Mais mardi, le co-fondateur en charge de la division "Applied", destinée au transfert de technologie, a annoncé qu'il quittait temporairement l'entreprise.

Le départ de Mustafa Suleyman a été communiqué sans préciser les raisons. Quelques heures plus tard, l'intéressé s'est exprimé sur Twitter pour calmer les spéculations : il ne quitte pas définitivement l'entreprise.

There's been some speculation over the last 24 hours about what I'm up to. After ten hectic years, I'm taking some personal time for a break to recharge and I'm looking forward to being back in the saddle at DeepMind soon.