E-commerce : comment la pépite française Mirakl défie la crise

Pour la deuxième année consécutive, Mirakl a présenté ses résultats financiers. Une façon pour la figure montante de l'e-commerce français de se préparer à l'exercice auquel elle devra se plier à moyen terme, lorsqu'elle aura franchi le pas de l'entrée en Bourse. Mais surtout, la présentation était l'occasion pour la licorne française, valorisée 3,5 milliards de dollars fin 2021, de faire un bilan sur son impressionnante croissance en 2022.

Avec 135 millions de dollars de revenus annuels récurrents -autrement dit, d'abonnements à ses différents logiciels-, Mirakl affiche une croissance de 35% par rapport à 2021. Les plateformes déployées grâce à son éditeur de sites de marketplace -ces sites d'e-commerce où des vendeurs tiers peuvent proposer leurs produits contre une commission sur les ventes-, ont généré 6 milliards de dollars de volume d'affaires (+43% par rapport à 2021), et l'entreprise compte désormais plus de 400 clients actifs (+33%). Pour accompagner cet accroissement d'activité, la startup a dépassé le seuil des 750 employés à la fin de l'année (+22%) et cherche déjà à en recruter des dizaines de plus.

Mirakl se diversifie pour mieux régner

Ces deux dernières années, Mirakl a créé tout un écosystème autour de son produit historique, un logiciel d'édition de marketplace, ces sites d'e-commerce où des vendeurs tiers peuvent proposer leurs produits contre une commission sur les ventes. Numéro un dans sa (grande) niche, l'entreprise propose désormais à ses clients de gérer les paiements aux vendeurs tiers, d'organiser la publicité sur leurs pages ou encore de les mettre en contact avec des milliers de vendeurs tiers. Tous ces outils ouvrent un nouveau pan d'activité de l'entreprise : le growth, c'est-à-dire l'accompagnement des clients pour faire grossir leur volume d'affaires.

La licorne continue en parallèle sa conquête internationale avec l'ouverture d'un douzième bureau, cette fois au Japon, ce qui lui permet de réaliser 80% de son chiffre d'affaires en dehors des frontières de l'Hexagone. Elle insiste aussi sur le marché du BtoB -c'est-à-dire de la vente de produits à des entreprises-, en croissance de 78% par rapport à 2021, mais dont elle ne tire pour l'instant que 16% de ses revenus. Grâce à la signature de clients comme Airbus Helicopter, Toyota, Sonepar ou encore Hewlett Packard, elle espère faire grossir ce segment de marché pour l'instant occupé par l'incontournable Amazon Business et des spécialistes sectoriels.

Autrement dit, alors que Mirakl est loin d'avoir tiré tout le potentiel -estimé en centaines de millions de dollars- de son produit historique, il commence déjà à tirer de nouveaux leviers de croissance, pour diversifier ses revenus. Ce qui est de bonne augure pour convaincre à nouveau les investisseurs -qu'ils soient privés ou publics- lors de sa prochaine levée de fonds.

Mirakl échappe aux crises

Les performances de Mirakl sont d'autant plus impressionnantes qu'elles se font dans des conditions macroéconomiques maussades entre l'inflation, l'anticipation d'une récession, et les incertitudes géopolitiques. La fédération française du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) rapporte ainsi une baisse de 7% de la vente de produits en ligne en France en 2022. Mais cette tendance frappe dans une moindre mesure les marketplace (seulement -1,6%), ce qui pourrait avoir joué en faveur de Mirakl, qui cite même une croissance 2% des volumes d'affaires des marketplace à l'échelle mondiale.

La licorne échappe aussi à la crise du financement de la tech, grâce aux deux énormes levées de 300 millions de dollars (255 millions d'euros) et 555 millions de dollars (473 millions d'euros) qu'elle a réalisées en 2020 et 2021. Forte de ces liquidités, Mirakl peut continuer à alimenter sa croissance, en attendant des jours meilleurs dans l'écosystème du capital-risque, qui pourraient arriver dès la fin de l'année, d'après les experts. « Nous avons levé beaucoup de cash car nous avions anticipé la crise, affirme Philippe Corrot, co-fondateur et co-PDG de Mirakl avec Adrien Nussenbaum. Nous essayons de rester vigilants dans notre gestion : la clé c'est d'être prudent dans les contextes d'euphorie, et à l'inverse de ne pas trop ralentir quand le contexte est maussade, car ces tendances ne durent pas. »