Greentech : le moteur à nageoires de la startup FinX se jette à l’eau

Maman, les p'tits bateaux auront-ils toujours des hélices ? La question n'est pas si naïve car c'est un redoutable concurrent du « vieux » moteur hors bord thermique qui s'apprête à faire son entrée sur le marché du nautisme. A la barre, la startup FinX ("fin" comme nageoire dans la langue de Shakespeare) fondée en 2019 par un jeune entrepreneur, chantre du bio-mimétisme. Fidèle à son mantra, « pour protéger la nature, le mieux est de s'en inspirer », Harold Guillemin a mis au point un moteur électrique à batterie propulsé non pas par une hélice mais par une membrane qui ondule à la manière des nageoires du poisson.

A première vue, l'engin qui n'est pas sans évoquer une pompe cardiaque coche toutes les cases de la transition écologique. Auréolé d'un nombre incalculable de prix, il est propre, éco-conçu, silencieux, résistant (du fait de l'absence de pièces de rotation) et sans risque pour la faune et la flore marine. « On n'a plus de hachoir à l'arrière du bateau », résume son concepteur. Oubliées aussi, les recharges en huile, l'hivernage obligatoire... et les algues qui s'entourent autour de l'hélice engendrant des pertes de puissance : un phénomène bien connu des marins.

Le début de l'aventure industrielle

Quelques semaines après avoir bouclé un second tour de financement de 6 millions d'euros auprès du fonds deeptech parisien Supernova, de la Bpi et de deux investisseurs institutionnels normands, l'entreprise lance l'industrialisation de son premier modèle. Baptisé Fin5, celui-ci affichera une puissance de 2 KW -l'équivalent de 5 CV- et pourra équiper des voiliers ou des petites embarcations de moins de 3 tonnes. « Après avoir comparé avec l'Asie et le Maghreb, nous sommes en train de sourcer des sous-traitants et un assembleur en Normandie où l'écosystème est favorable », précise Harold Guillemin.

Son objectif : produire d'ici fin la fin de l'année prochaine, 800 premiers exemplaires du Fin 5 qui seront commercialisés dans toute l'Europe au prix de 3200 euros l'unité (sans la batterie). La jeune pousse cible notamment les chantiers nautiques et les écoles de voile mais aussi les loueurs de bateaux sans permis. « On compte 3.000 loueurs en France qui sont tous en quête de solutions greentech et sans risques », souligne son PDG. « Il existe un véritable marché pour ce type de motorisation décarbonée », confirme en écho Christian Fremaux, directeur général de Normandie Littoral, l'un des deux fonds normands mouillés dans l'aventure.

Cap sur le transport fluvial

La levée de fonds permettra également à FinX d'accélérer le développement de son deuxième modèle : le Fin150 d'une puissance de 120 KW (150 CV thermique). Basé sur la même technologie de membrane ondulante, ce moteur hors-bord pourra être alimenté par une batterie ou par une pile à hydrogène. Il sera destiné à équiper des bateaux de plus grande taille en particulier pour le transport fluvial de passagers ou de marchandises : un domaine privilégié par la startup.

« C'est l'une des raisons qui nous pousse à nous implanter d'un bout à l'autre de l'axe Seine à Paris (l'entreprise a pris ses quartiers à la Cité de la Mode en bord du fleuve ndlr) où se trouve notre R&D et au Havre où nous avons installé notre siège et bientôt un laboratoire d'endurance en eau de mer », précise Harold Guillemin.

En attendant peut-être d'équiper les « batobus » qui promènent les touristes à travers la capitale, le futur moteur pourrait bien s'offrir une rampe de lancement dorée sur tranche. FinX est en effet en discussion avec l'organisation des JO 2024 en vue de propulser le concept boat qui acheminera la flamme olympique sur la Seine lors de la cérémonie d'ouverture.