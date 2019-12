InterCloud lève 22 millions d'euros pour se renforcer en Europe

Et de trois. La startup parisienne InterCloud annonce ce mardi une série C de 22 millions d'euros. Ce tour de table a été mené par Orange Digital Ventures aux côtés de trois nouveaux investisseurs (CNP Assurances, UL Invest et Weber Invest). Les investisseurs historiques - Cap Horn Invest, Ventech, Hi Inov Dentressangle, SNCF Digital Ventures, Bpifrance - ont également remis au pot. La dernière levée de fonds avait été réalisée en mars 2017, pour un montant de 10 millions d'euros.

Co-fondée en 2010 par Jérôme Dilouya, Antoine Valat et Benjamin Ryzmanen, InterCloud aide les grands groupes dans leur migration vers le cloud. Par exemple, lorsqu'une multinationale souhaite migrer ses applications vers le cloud afin de les distribuer à ses employés aux quatre coins du monde, elle doit faire appel potentiellement à plusieurs data centers de services tiers, en fonction des zones géographiques à desservir. C'est là que la jeune pousse française intervient pour simplifier l'accès au cloud pour ses clients, comme Airbus, Schneider Electric ou encore la Société Générale.

Visibilité et contrôle simplifié

InterCloud a développé une plateforme servant d'interface unique entre ses clients et leurs différents fournisseurs de cloud. L'intérêt : permettre aux clients un contrôle simplifié de leurs applications et une meilleure visibilité, selon InterCloud. Pour ce faire, la startup a noué une myriade de partenariats avec les leaders du secteur, comme Amazon Web Services, Google Cloud, Azure de Microsoft, mais aussi IMB Cloud ou encore le géant asiatique Alibaba Cloud.

"Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux partenaires à notre capital, grâce auxquels nous allons pouvoir accélérer notre déploiement commercial en Europe, nous appuyant sur nos succès récents pour conquérir tout le continent", écrit dans un communiqué de presse Jérôme Dilouya, Pdg d'InterCloud.