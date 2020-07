"Me too" chez Ubisoft : le PDG Yves Guillemot promet un "changement structurel"

Un "Me too" dans la French Tech est-il inévitable ? Les vannes sont en tout cas ouvertes depuis que plusieurs médias ont relayé les accusations d'employées anciennes et actuelles d'Ubisoft, contre certains cadres hauts placés de l'entreprise accusés d'agressions sexuelles et de harcèlement. En pleine tempête, le numéro trois mondial du jeu vidéo et tête de proue du secteur en France, a pris la mesure de la gravité de la situation en annonçant à ses 18.000 employés dans le monde, jeudi soir, des "changements profonds et structurels". L'objectif : en finir avec la culture sexiste largement répandue dans l'entreprise, qui se retrouve plus généralement dans le milieu très masculin du jeu vidéo, et même de la tech.

Dans une lettre intitulée "Le changement commence aujourd'hui", envoyée aux employés jeudi après-midi puis publiée sur le blog interne de l'entreprise jeudi soir, le PDG et cofondateur d'Ubisoft, Yves Guillemot, décrit les situations vécues par certaines collaboratrices comme "absolument inacceptables" et annonce une série de mesures destinées à changer la culture...