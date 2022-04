Prix 10.000 startups 2022 : Tehtris, la startup qui réduit à néant les cyberattaques

Pourquoi avoir quitté la sécurité de la fonction publique pour se lancer en 2010 dans la création d'une entreprise ? Sans doute parce que la caricature du fonctionnaire dépourvu d'initiative n'a aucun rapport avec Eléna Poincet. « Ce qui m'a excitée c'est le côté challenge, vivre une nouvelle aventure. On n'a qu'une vie ! », commente Eléna Poincet avec fougue.

Cette militaire énergique évolue depuis plusieurs années au sein du très sélectif service action de la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure), quand l'envie de changer s'empare d'elle. Une aventure autant professionnelle que personnelle avec Laurent Oudot, un ancien civil recruté comme cyberespion à la DGSE, et qu'elle rencontre au sein des renseignements français.

De l'espionnage à la DGSE à la lutte contre le cybercrime

C'est avec l'ingénieur bordelais diplômé de l'Enseirb-Matmeca qu'Elena Poincet décide de se précipiter dans l'inconnu pour cofonder en 2010 Tehtris-Security, dont Tehtris est la marque commerciale. L'entreprise concentre ses moyens opérationnels et son unité de recherche et développement à Pessac (Bordeaux Métropole). Elle démarre à partir d'une activité de conseil.

« Quand on sort du cadre de l'armée pour se lancer dans la création d'une entreprise, on se retrouve sans aides, sans clients, sans rien. Il faut tout créer et ça donne de l'adrénaline ! », positive la cofondatrice, présidente de Tehtris.

Un carburant qui sera nécessaire pour faire face aux difficultés. Innovant sur un terrain encore nouveau, celui de la lutte contre les cybermenaces, Eléna Poincet et Laurent Oudot vont mettre du temps à se faire des amis.

« Pendant deux ans, de 2010 à 2012, nous avons fait du conseil jusqu'à ce que nous nous comprenions que c'était un échec. Il y avait un grand manque en matière de culture de la cybersécurité en France. A cette époque, quand nous arrivions pour parler de ransomware [logiciel de rançon, Ndlr] tout le monde nous riait au nez. De 2012 à 2016 nous avons vécu des années difficiles. Mais nous avons noué des contacts avec de grandes entreprises innovantes qui ont compris ce que nous voulions faire et qui ont pu nous soutenir pour passer le cap » rembobine Eléna Poincet.

Détection et blocage automatique des cybermenaces

La différence, Tehtris commence à la faire en mettant au point eGambit, son application de détection et parade automatique des menaces cybernétiques, qui lui vaut le prix de l'Innovation 2015 de l'IT Innovation Forum à Paris. Cette idée d'implanter chez ses clients un système de riposte automatique à toute forme de cyberattaque va rester au cœur de la très avant-gardiste approche de Tehtris.

En novembre 2020, la startup réalise une levée de fonds record pour le secteur de la cybersécurité en France, d'un montant de 20 millions d'euros. La même année, Tehtris annonce un plan de recrutement de 300 salariés sur trois ans et une accélération de sa croissance. L'effectif de la startup passe ainsi de 55 personnes en 2020 à 239 employés début 2022. « Nous allons recruter 100 personnes de plus cette année et autant l'année prochaine », confirme Eléna Poincet, dont l'entreprise va migrer dans les anciens locaux de Thales à Pessac d'ici à avril 2023, en plus d'avoir intégré le tout récent Campus Cyber, épicentre de la cybersécurité française à La Défense.

Juste retour des choses, Tehtris a su attirer l'attention du fonds souverain tricolore Tikehau Capital, le plus musclé au monde dans sa catégorie, qui intervient par le biais d'Ace Management. La Région Nouvelle-Aquitaine, avec le fonds Naco, accompagne aussi le mouvement.

Collaboration et intelligence artificielle

En juillet 2021, Tehtris fait la démonstration de la capacité de son système à détecter les cybermenaces les plus furtives, en révélant la présence du logiciel espion Pegasus grâce à son application pour smartphone.

« La détection des menaces passe par l'implantation, dans les systèmes à protéger, de capteurs remontant les informations en temps réel, que sont analysés par une intelligence artificielle », décrypte Eléna Poincet.

Pour apporter autant de robustesse que possible à son Meccano, la startup va faire monter en puissance Tehtris XDR Platform, sa plateforme développée sur le principe « Security and ethics by design », ouverte et compatible au travers de ses modules, en structurant une place de marché baptisée « Ecosystem » axée sur la coopération, avec pour commencer huit partenaires, dont la startup bordelaise eShard, spécialiste de la protection des objets connectés contre les cyberattaques.

L'objectif est de détecter le plus vite possible des menaces cybernétiques dans des environnements toujours plus variés, et de frapper instantanément. Une démarche qui prend encore plus de sens avec la dégradation constante de la situation en Ukraine et le comportement de plus en plus agressif de la Russie. A tel point que Tehtris a changé son statut pour devenir, en avril 2022, une véritable entreprise à mission, dont le but est moins la rentabilité que l'impact.

Après sa victoire lors de la sélection régionale de Bordeaux, Tehtris est le grand lauréat national dans la catégorie International.