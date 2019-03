Attaque terroriste en Nouvelle-Zélande : les réseaux sociaux pointés du doigts

L'extrémiste australien Brenton Tarrant a filmé et diffusé en direct sur Facebook le massacre, dans une vidéo où on le voit passer de victime en victime, tirant sur les blessés à bout portant alors qu'ils tentent de fuir. (Crédits : Dado Ruvic)

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern attend des explications de Facebook et d'autres réseaux sociaux suite au carnage dans les mosquées de Christchurch, qui a fait 50 morts vendredi. En cause : leur manque de réactivité lors de la diffusion du massacre en direct sur Facebook, et pour empêcher le partage massif de l'attaque sur YouTube et Twitter, entre autres.