Elon Musk suspend son rachat de Twitter : un coup de bluff ?

Nouveau rebondissement spectaculaire dans la saga Elon Musk vs Twitter. À peine deux semaines après avoir signé un accord avec le conseil d'administration du réseau social pour le racheter à un prix de 44 milliards de dollars, Elon Musk fait encore des siennes. Sur son compte Twitter, le milliardaire imprévisible a écrit ce vendredi 13 mai que "le contrat avec Twitter était suspendu dans l'attente de détails qui soutiendraient que les faux comptes et les comptes de spam représenteraient effectivement moins de 5% des utilisateurs". L'action du groupe a plongé d'environ 20% après cette annonce dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn