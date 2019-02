Facebook bientôt condamné à une amende de "plusieurs milliards de dollars" aux Etats-Unis

Facebook devrait bientôt payer pour ses scandales à répétition. La Federal Trade Commission, garante des droits des consommateurs américains, s'apprête à infliger au réseau social de Mark Zuckerberg une amende qui se chiffrerait à plusieurs milliards de dollars, rapporte le Washington Post. Un record. L'institution avait lancé son enquête en mars 2018, juste après les révélations de l'affaire Cambridge Analytica. Cette entreprise britannique avait eu accès aux données de plus de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, sans leur consentement, le tout à des fins d'analyses politiques. Depuis, le réseau social a révélé une autre faille en septembre 2018, liée à un bug de la fonction "voir le profil en tant que", qui a compromis les données personnelles de 50 millions d'utilisateurs dans le monde.

Google avait été condamné à seulement 22,5 millions de dollars en 2012

Quel que soit le nombre de milliards infligés en pénalité, ce serait la plus grosse amende jamais donnée par la Federal Trade Commission à une entreprise tech, et de loin. En 2012, elle avait condamné Google à payer 22,5 millions de dollars, pour rupture d'un accord sur la protection des données des consommateurs.

D'après le Washington Post, la FTC est entrée dans une phase de négociations avec Facebook. En plus de l'amende liée aux non respect des conditions de protections de ses utilisateurs, la FTC demanderait à Facebook de concéder des changements dans ses pratiques. Facebook serait dos au mur. Si Mark Zuckerberg refuse l'accord, l'affaire devrait finir devant les tribunaux. Mais Facebook s'exposerait à un procès très médiatisé qui ternirait encore son image. De plus, si l'amende paraît énorme, elle doit être relativisée : Facebook a réalisé 6,88 milliards dollars de bénéfices nets sur le seul dernier trimestre de 2018.

Bientôt une sanction européenne dans le cadre du RGPD ?

La FTC, appuyée par le gouvernement américain, pourrait être la première agence à faire payer l'entreprise californienne pour son traitement des données personnelles. Mais en Europe, les instances de contrôle essaient également de sanctionner le groupe. En novembre, les dirigeants de Facebook ont fait appel après que le gendarme britannique les a condamnés à une amende de 500000 livres sterling (soit 640000 dollars).

De leur côté, les institutions européennes estiment à 5 millions le nombre d'utilisateurs européens touchés par la faille de septembre dernier. Or, le RGPD prévoit une amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaire mondial réalisé l'année précédente, en cas de violation des droits sur les données de personnes physiques. L'amende potentielle pourrait donc atteindre 1,63 milliard de dollars.