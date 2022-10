Meta, la maison-mère de Facebook, figure désormais sur la liste des organisations terroristes en Russie

L'accès à Facebook et Instagram, plateformes phares du groupe Meta, était déjà restreint depuis mars en Russie. Un pas de plus vient d'être franchi : le géant américain des réseaux sociaux est désormais classé parmi les organisations « terroristes et extrémistes » du service russe de surveillance financière. Cela ouvre la possibilité de poursuites judiciaires renforcées contre ses utilisateurs dans le pays.