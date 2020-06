Mediapro s’associe à TF1 et nomme sa chaîne « Téléfoot »

Mediapro a levé le voile, ce mardi, sur le nom de sa nouvelle chaîne de foot. Et ce sera « Téléfoot ». Grâce à un accord avec TF1, le groupe sino-espagnol va utiliser le nom de la célèbre émission de la Une dédiée au ballon rond, une des plus vieilles du PAF. Mediapro bénéficiera de l'aura de Téléfoot pour diffuser la Ligue 1 dès la saison prochaine, à partir du mois d'août.

Concrètement, la nouvelle chaîne proposera « en direct et en exclusivité » 80% des matchs du championnat français, dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. Elle diffusera également huit rencontres par journée de Ligue 2. L'accord avec TF1 comprend un partenariat éditorial, de production et de « talents ». Ainsi, Grégoire Margotton, qui présente Téléfoot chaque dimanche à 11h, et Bixente Lizarazu, le champion du monde 1998 qui officie lui-aussi dans l'émission, commenteront 20 matchs de L1, dont les grandes affiches du dimanche soir.

Téléfoot, une « marque forte »

Mediapro et TF1 vont également mettre des moyens en commun pour produire des magazines entre les matchs, en semaine et le week-end. Un magazine de la L1 sera notamment diffusé le dimanche matin, à midi, sur la nouvelle chaîne, précisent les deux groupes dans un communiqué commun. Plusieurs émissions, baptisées « Téléfoot Vintage », feront « revivre les meilleurs moments de l'histoire du foot français », ajoutent-ils.

D'après Julien Bergeaud, directeur France de Mediapro, Téléfoot constitue une « marque très très forte », qui doit permettre à la nouvelle chaîne de s'installer rapidement dans le paysage audiovisuel, a-t-il déclaré ce mardi en vidéoconférence. « Elle a l'avantage de capter un public intergénérationnel », a-t-il insisté. Mediapro capitalise sur cette notoriété pour que sa chaîne séduise un maximum d'abonnés, et lui permette de rentabiliser son investissement.

Un investissement difficile à rentabiliser

Ce ne sera pas chose facile. Mediapro a payé très cher ses droits de diffusion de la L1. Il s'est engagé à débourser pas moins de 780 millions d'euros par an sur la période 2020-2024. Pour rentrer dans ses frais, Jaume Raures, le patron du groupe sino-espagnol, a rappelé ce mardi qu'il souhaitait commercialiser l'abonnement à sa nouvelle chaîne aux alentours de 25 euros par mois. A ce prix, il espère fédérer un minimum de 3,5 millions d'abonnés pour atteindre l'équilibre financier.