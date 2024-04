Mediawan : 110.000 euros d'amende requis contre Pierre-Antoine Capton pour délit d'initié

Pierre-Antoine Capton est dans le viseur de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le gendarme boursier français a requis vendredi une amende de 110.000 euros d'amende contre le président du groupe audiovisuel Mediawan, soupçonné d'avoir informé deux de ses proches du projet d'opération publique d'achat (OPA) sur la société avant son annonce officielle en juin 2020.

Le collège de l'AMF a, de plus, demandé une amende de 100.000 euros contre Clément Miserez, dirigeant d'une société de production appartenant à Mediawan, et de 50.000 euros contre Lionel Rozenberg, patron d'une société de télécommunications, qui ont tous les deux acquis des actions de Mediawan avant l'annonce de l'OPA et réalisé des plus-values boursières.

Le 22 juin 2020, Mediawan annonce le lancement d'une OPA par les trois fondateurs du groupe Pierre-Antoine Capton, Matthieu Pigasse et Xavier Niel, soutenus par des investisseurs institutionnels, au prix de 12 euros par action, soit 42% de plus que le dernier cours.

Un « circuit plausible de transmission »

Selon les éléments présentés par le rapporteur de l'enquête de l'AMF, il existe un « circuit plausible de transmission » entre Pierre-Antoine Capton, Clément Miserez et Lionel Rozenberg de « l'information privilégiée », que constituait cette opération avant son annonce officielle.

Pierre-Antoine Capton a déjeuné le 11 juin avec Clément Miserez, qui a appelé sa conseillère bancaire dans la foulée pour passer des ordres d'achat de titres de Mediawan, pour un montant total de près de 100.000 euros.

Le producteur de films se défend en arguant une volonté de se montrer « corporate » en achetant des actions de sa maison mère. L'arrivée d'une cadre de Lagardère au sein du groupe et une « effervescence dans les locaux » de Mediawan l'auraient convaincu des perspectives économiques positives de l'entreprise.

Quant à Lionel Rozenberg, il entretient une « relation amicale », selon le rapporteur, avec Pierre-Antoine Capton. Ils ont dîné ensemble avec leurs épouses respectives le 10 juin.

Les 12 et 17 juin, Lionel Rozenberg a acheté des actions de Mediawan pour un montant total de 48.000 euros, une acquisition motivée, selon lui, par une recommandation d'achat diffusée lors d'une émission télévisuelle et par la reprise des campagnes publicitaires, après une baisse d'activité en mars 2020, qui devrait s'avérer positive pour Mediawan.

Le rapporteur de l'enquête de l'AMF accorde le « bénéfice du doute »

Au final ces opérations ont permis à Clément Miserez et Lionel Rozenberg de réaliser respectivement 37.128 euros et 17.620 euros de plus-value, selon la représentante du Collège de l'AMF, pour qui « seule la détention de l'information privilégiée » explique les « opérations litigieuses ».

Le rapporteur de l'enquête de l'AMF recommande cependant de mettre hors de cause les trois personnes soupçonnées de « manquements » d'initié, « au bénéfice du doute » car « il n'est pas démontré que Pierre-Antoine Capton a transmis l'information privilégié » à Clément Miserez ni à Lionel Rozenberg.

La représentante du Collège, équivalent d'un procureur, ne suit pas la position du rapporteur et considère que le « faisceau d'indices graves et concordants » est suffisant pour démontrer la transmission de l'information.

Un goût populaire pour plaire au plus grand nombre

Fondé en 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, le groupe Mediawan est présent dans la production, la distribution et la diffusion de films, séries et programmes de flux.

C'est dans un immeuble de l'avenue de Breteuil que « PAC », 48 ans, a installé le siège de Mediawan, conglomérat de 70 sociétés de production et 1 500 collaborateurs, affichant un milliard d'euros de chiffre d'affaires et vingt mille heures de programmes. Le groupe compte des succès comme le film « Bac Nord » et la série « Dix pour cent ».

Pierre-Antoine Capton exerce désormais son talent et son entregent sur un autre continent. Après avoir cherché pendant deux ans le partenaire idéal pour se développer aux États-Unis, Mediawan a acquis Plan B, société de production réputée et « successful » de Brad Pitt.

Contrats signés, les projets communs s'enchaînent : la série Le Problème à trois corps en mars sur Netflix, le biopic de Bob Marley et Beetlejuice 2 de Tim Burton bientôt au cinéma, un film sur la formule 1 avec Brad Pitt au générique en cours de tournage...

Le patron de Mediawan confie volonté de garder un goût populaire pour plaire au plus grand nombre et générer des abonnements sur les plateformes. Créer des marques, les développer, les exporter, à l'image du plus gros succès français sur Netflix, Miraculous, dessin animé décliné en produits de merchandising particulièrement lucratifs, joyau de l'écurie Mediawan.

(Avec AFP)