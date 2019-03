5G : l’Autriche attribue ses premières licences

C'est fait. L'Autriche a annoncé ce jeudi 7 mars avoir attribué ses premières licences 5G, se flattant de figurer parmi les pionniers européens dans la mise en place de cette technologie mobile à très haut débit. Sept opérateurs, dont A1 (filiale du mexicain America Movil), T-Mobile (Deutsche Telekom) et Drei (filiale du hongkongais Hutchison) ont été retenus pour un total de 188 millions d'euros, a précisé l'Autorité autrichienne des télécoms (RTR).

« Nous figurons parmi le groupe de pointe en Europe en ce qui concerne le calendrier, la quantité de fréquences et les équipements des opérateurs », s'est félicité le chef de cette autorité, Johannes Gungl, dans un communiqué. Les opérateurs devront exploiter au moins 989 relais au 31 décembre 2020 et près de 3.300 au 30 juin 2022 dans ce pays de 8,9 millions d'habitants qui vise une couverture intégrale de son territoire en 2025, conformément aux objectifs de l'UE.

Un montant plus important qu'espéré

L'adjudication portait sur la bande allant de 3,4 à 3,8 GHz, adaptée avant tout aux grandes agglomérations. L'Autriche prévoit l'attribution de fréquences plus basses, permettant une couverture territoriale plus large mais avec moins de bande passante, au premier trimestre 2020. Le gouvernement avait tablé sur une recette de 50 millions pour cette première adjudication, un montant plus que triplé au final.

Le déploiement de la 5G, ou 5e génération de technologie mobile, est présenté comme le prochain grand défi en matière de télécoms dans le monde, suscitant l'espoir de nombreuses applications nouvelles, mais aussi des inquiétudes concernant la sécurité de cette technologie.