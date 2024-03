Altice France : plombé par sa dette, le groupe a vu son activité ralentir en 2023

Résultat en demi-teinte pour Altice France, le groupe de télécoms et de médias du milliardaire Patrick Drahi. Sur la période, le chiffre d'affaires a reculé de 1,3%, à 11,157 milliards d'euros, tandis que le bénéfice opérationnel (Ebitda) a diminué de 4,3%, à 3,923 milliards d'euros, a détaillé le groupe, filiale de la multinationale Altice appartenant à l'homme d'affaires Patrick Drahi.

Concernant la branche média, qui comprend la chaîne d'info BFMTV et la radio RMC, l'activité est en légère baisse de 0,6% à 349 millions d'euros en 2023. Concernant ses objectifs pour 2024, Altice France a confirmé sa « forte concentration » sur son désendettement. La dette nette du groupe atteint plus de 24 milliards d'euros fin 2023 (contre plus de 23 milliards fin 2022) et que ses dirigeants ont répété poursuivre l'évaluation de potentielles nouvelles cessions pour rassurer ses créanciers.

Dans cette optique, Altice France a signé vendredi une « promesse d'achat » avec le groupe CMA CGM [propriétaire de La Tribune, ndlr] pour lui céder 100% du capital d'Altice Media pour un montant de 1,55 milliard d'euros. La transaction, en numéraire, « devrait être finalisée au cours de l'été », selon Altice. En novembre, Altice France avait annoncé être entré en négociations exclusives avec la banque Morgan Stanley pour lui vendre 70% de ses centres de données et espaces de bureaux, une opération qui pourrait lui rapporter quelque 530 millions d'euros.

Scandale de corruption

En plus de sa dette, le groupe est empêtré dans un scandale de corruption qui menace l'empire de Patrick Drahi. Une enquête a été ouverte en France par le parquet financier (PNF) notamment pour des soupçons de corruption autour du groupe de télécoms Altice, déjà visé par des investigations au Portugal pour les mêmes infractions, a indiqué début mars une source judiciaire.

Dans le détail, l'enquête a été ouverte en septembre 2023 pour corruption de personnes n'exerçant pas de fonction publique, blanchiment et recel de ces délits à la suite de l'arrestation par les autorités portugaises d'Armando Pereira, bras droit de l'homme d'affaires français Patrick Drahi, propriétaire d'Altice, a précisé cette source, confirmant une information de Bloomberg.

Au Portugal, une enquête a été ouverte pour des soupçons de « corruption dans le secteur privé, fraude fiscale, faux et usage de faux et blanchiment », selon le ministère public portugais. L'homme d'affaires portugais Armando Pereira, cofondateur d'Altice, avait été arrêté en juillet 2023 dans le cadre d'un vaste coup de filet. Mis en examen, il est soupçonné d'avoir mis en place un réseau de fournisseurs douteux dans le but de détourner d'importantes sommes d'argent via la politique d'achats du groupe, ce qu'il conteste.

(Avec AFP)