Déploiement de la fibre : la volée de bois vert des collectivités contre les opérateurs

Les collectivités sont particulièrement remontées. L'Avicca, association qui représente 230 d'entre elles particulièrement engagées dans le numérique, ne cache plus son ras-le-bol face au ralentissement du déploiement de la fibre par les opérateurs dans les grandes agglomérations et les villes moyennes. Ce jeudi, elle s'est fendue de plusieurs articles au vitriol pour dénoncer, chiffres à l'appui, cette situation.

Dans les grands centres urbains et les zones très denses, rien ne va plus au regard de l'association. Sur les 106 communes concernées, rassemblant 7,7 millions de logements, aucune d'entre elles n'est totalement couverte en fibre. Elles sont 103 à disposer, au quatrième trimestre 2022, d'un taux de complétude supérieur à 80%, soit seulement trois de plus par rapport au trimestre précédent. L'Avicca redoute que les Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free aient complètement relâché leurs efforts. Et que certaines poches d'habitations se retrouvent tout bonnement oubliées.

« Orange reste encore le seul opérateur à investir autrement que de manière anecdotique dans cette zone très dense, déplore l'association. Il n'y a aucune manifestation de début de commencement de velléité des autres opérateurs pour intervenir sur ces communes où, pourtant, ils devaient tous se battre pour y déployer la fibre. »

L'Avicca, qui s'appuie sur ses propres données et les chiffres de l'Arcep, le régulateur des télécoms, a même constaté que le niveau de complétude diminue dans 14 communes ! Cela signifie, rappelle l'association, « qu'il s'y construit plus de nouveaux logements que de nouvelles prises optiques ». « Si le recul est léger à Fontenay-aux-Roses, Suresnes, Sceaux, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Champs-sur-Marne et Bois-Colombes (-1%), il est de -2% au Plessis-Robinson et de -3% à Meylan, Châtenay-Malabry, Noisy-le-Sec, Malakoff et Bobigny », s'agace-t-elle. L'Avicca n'est pas le seul acteur à fustiger le très fort ralentissement du déploiement de fibre dans ces territoires. L'Arcep ne cache pas, non plus, son inquiétude. Mais rappelons que les opérateurs ne sont soumis à aucune obligation dans ces territoires densément peuplés, où la règle est celle de la concurrence par les infrastructures.

De gros retards dans les villes moyennes

La donne est différente dans les zones dites « moyennement denses », rassemblant les villes moyennes et les périphéries des grandes agglomérations. Orange et SFR se sont engagés à apporter la fibre à ces 3.315 communes, rassemblant environ 16 millions de logements et habitations. Problème: le compte n'y est pas. « Ces zones, qui auraient dû être totalement achevées à fin 2022, comptent seulement 11% des communes effectivement terminées », peste l'association.

Celle-ci est particulièrement critique à l'égard d'Orange. « Sur les 377 communes [où la couverture en fibre est terminée], 52% d'entre elles relèvent de SFR qui, pourtant, n'a que 17% des communes des zones moyennement denses à rendre intégralement raccordables, constate l'Avicca. A l'opposé, 38 communes n'ont toujours aucune prise fibre, et 100% d'entre elles relèvent de l'opérateur historique Orange ! » Si 80% des Français peuvent bénéficier de la fibre, la fin du déploiement de cette technologie, que le gouvernement espère pour 2025, s'annonce pour le moins difficile.