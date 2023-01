Free décroche un nouveau prêt de 300 millions d’euros pour financer la fibre

Déployer la fibre, cela coûte cher. Et Iliad s'est trouvé un financeur de choix. La maison-mère de Free, propriété de Xavier Niel, vient de décrocher un nouveau prêt de la Banque européenne d'investissement (BEI). D'un montant de 300 millions d'euros, celui-ci servira à accélérer le déploiement de la fibre dans l'Hexagone.

Free n'en est pas à son coup d'essai avec la BEI. Depuis 2009, l'institution lui a accordé pas moins de 1,4 milliard d'euros de prêts. La BEI lui a, il y a peu, accordé un prêt de 470 millions de zlotys (100 millions d'euros) pour renforcer le réseau mobile de son opérateur Play, en Pologne.

Déployer les réseaux, une « priorité absolue »

Dans un communiqué, Free se félicite de cette nouvelle ligne de crédit. L'opérateur souligne que « le développement de ses réseaux reste une priorité absolue ». « Le groupe y investit en moyenne chaque année en France plus de 30% de son chiffre d'affaires, soit un montant cumulé de plus de 7,6 milliards d'euros sur les cinq dernières années », précise-t-il. L'opérateur affirme disposer, à ce jour, de 7 millions d'abonnés Internet fixe dans l'Hexagone, « sur plus de 30 millions de prises raccordables ».

Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, rappelle aussi que le déploiement de la fibre répond aux enjeux environnementaux. « Démultiplier l'accès à la fibre optique est aussi le meilleur moyen de viser une plus grande efficacité énergétique pour nos usages numériques », affirme-t-il. Ambroise Fayolle, le vice-président de la BEI, salue les relations entre son institution et le groupe de Xavier Niel. « Ce nouvel investissement va permettre à ce champion européen d'accélérer ses déploiements dans la fibre optique, et de renforcer des infrastructures de connectivité, devenues aussi indispensables que celles de l'eau ou de l'électricité », affirme-t-il.

