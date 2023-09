KKR et Rome veulent un délai pour déposer leur offre sur le réseau de Telecom Italia

L'opération est complexe, et ils ont, semble-t-il, besoin de davantage de temps. Le fonds américain KKR et le gouvernement italien ont demandé un délai supplémentaire pour déposer leur offre sur le réseau Internet fixe de Telecom Italia. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi le quotidien La Repubblica. L'annonce a fait légèrement baisser le cours de Bourse de l'opérateur historique transalpin. KKR et le ministère de l'Economie et des Finances italien ont normalement jusqu'au 30 septembre pour faire leur proposition - sachant qu'ils sont entrés, fin juin, en négociations exclusives avec Telecom Italia. Mais le timing apparaît trop serré. KKR et l'exécutif doivent formellement demander un délai supplémentaire au prochain conseil d'administration de l'opérateur, le 27 septembre prochain.

D'après La Repubblica, KKR n'a pas encore bouclé le financement de l'opération. Le ministère de l'Economie et des Finances, de son côté, « attend le feu vert de la Cour des comptes et des autorités concurrentielles », précise le quotidien. L'état-major de Telecom Italia planche, pour sa part, sur les contrats qui sécuriseront l'accès de l'opérateur à la nouvelle société qui détiendra le réseau Internet fixe et sa filiale de câbles sous-marins Sparkle.

Un réseau jugé stratégique

A la fin du mois d'août, le gouvernement italien a donné son feu vert à l'entrée de l'Etat au capital du réseau Internet fixe de Telecom Italia, dans le cadre d'une offre conjointe avec KKR. Concrètement, la participation de l'Etat doit s'élever à un maximum de 2,2 milliards d'euros. Cette participation minoritaire lui permettra d'avoir son mot à dire quant à l'avenir de ce réseau, un actif jugé éminemment stratégique pour le pays et son économie numérique.

KKR, lui, avait précédemment mis 23 milliards d'euros sur la table. Cela dit, ce montant s'avère inférieur aux attentes de Vivendi, le géant français des médias et premier actionnaire de Telecom Italia, qui estime sa valeur à 31 milliards d'euros. Le groupe de Vincent Bolloré s'était cependant montré ouvert aux négociations, qualifiant l'offre de KKR de « nouvelle positive ».

Telecom Italia veut réduire ses dettes

Telecom Italia voit dans cette opération l'opportunité de réduire ses dettes, aujourd'hui supérieures à 26 milliards d'euros. Mais ce deal sera lourd de conséquences. Une fois signé, l'opérateur ne sera plus, pour l'essentiel, qu'un opérateur de services, puisqu'il n'aura plus la main sur son précieux réseau Internet fixe. Il s'agirait, ici, d'une première pour un opérateur historique sur le Vieux Continent. L'opération doit aussi permettre, plus largement, d'accélérer la couverture en fibre du pays. L'Italie est très en retard dans ce domaine, et Telecom Italia, qui souffre d'une forte concurrence, n'a plus les moyens d'investir suffisamment dans cette technologie.

La vente de son réseau à KKR et à l'Etat ouvrira la voie à une consolidation sur le marché des infrastructures télécoms. Parmi les scénarios privilégiés, la nouvelle société détenant le réseau de Telecom Italia pourrait fusionner avec Open Fiber, qui dispose d'un réseau de fibre à l'échelle nationale. Open Fiber est aujourd'hui contrôlé par l'Etat, qui possède 60% du capital via la Caisse des dépôts italienne (CDP). Celle-ci est aussi, par ailleurs, le deuxième actionnaire de Telecom Italia, à hauteur de 9,8%. Cette opération accoucherait d'une structure permettant de déployer un grand et unique réseau de fibre à l'échelle nationale, auquel tous les opérateurs du pays, comme Iliad Italia ou Vodafone, auraient accès pour apporter un Internet à très haut débit à leurs clients.