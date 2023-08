Telecom Italia : l'accord entre Rome et le fonds KKR est une « nouvelle positive » juge Vivendi

C'est une « nouvelle positive ». C'est ainsi que Vivendi, principal actionnaire de Telecom Italia, a qualifié l'accord conclu entre Rome et le fonds d'investissement américain KKR, a indiqué ce vendredi à l'AFP une source proche du géant français des médias.

Cet accord, signé jeudi par le gouvernement italien avec KKR, concerne l'offre conjointe entre les deux acteurs pour le rachat du réseau fixe de l'opérateur de Telecom Italia (TIM), a annoncé le ministère de l'Economie qui compte prendre une part allant « jusqu'à 20% » dans la future société de TIM regroupant son réseau fixe et sa filiale de câbles sous-marins. Sa participation est évaluée à quelque deux milliards d'euros.

Le gouvernement nationaliste dirigé par Giorgia Meloni a également fait savoir qu'il comptait jouer « un rôle déterminant dans la définition des choix stratégiques » concernant le réseau de TIM. L'Etat italien est le deuxième actionnaire de Telecom Italia, à travers la participation de 9,81% détenue par la Caisse des dépôts italienne (CDP).

« Une discussion indispensable »

« L'engagement direct du gouvernement » italien est une « nouvelle positive ». Cependant, « pour parvenir à des solutions concrètes et réalisables, l'ouverture d'un dialogue sérieux avec Vivendi est nécessaire », a indiqué la source proche de Vivendi. « Une discussion est désormais indispensable pour trouver la meilleure solution pour l'entreprise et pour tous ses actionnaires, dont Vivendi continuera à représenter les intérêts avec la plus grande détermination », a-t-elle souligné.

Après des mois de suspense, TIM avait opté fin juin pour l'offre du fonds KKR en vue du rachat de son réseau, et entamé des négociations exclusives avec lui. La proposition de KKR, qui atteint sous certaines conditions environ 23 milliards d'euros, a été jugée plus avantageuse que l'offre concurrente de la CDP, qui tournait autour de 19,3 milliards d'euros. Mais l'offre de KKR est restée éloignée des attentes de Vivendi, qui détient une part de 23,75% de Telecom Italia et avait estimé la valeur du réseau fixe à 31 milliards d'euros.

En mai dernier, l'opérateur historique transalpin avait fait état de résultats décevants au titre du premier trimestre 2023. Les pertes se sont révélées très supérieures à ce qu'attendaient les analystes. Elles ont, en effet, triplé à 689 millions d'euros au premier trimestre par rapport à la même période l'an passé.

(Avec AFP)