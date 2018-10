Orange présente le chantier de son futur siège social

La bâtisse s'appellera « Bridge », et sera, d'ici deux ans, le nouveau quartier général d'Orange. Ce mercredi, l'opérateur historique a levé le voile sur le chantier de son futur siège social à Issy-les-Moulineaux. Pourquoi un tel nom ? Parce que Bridge « sera un lieu ouvert sur la ville, en dialogue avec son environnement et son histoire, tourné vers les rencontres et les échanges », bombarde pompeusement un communiqué conjoint d'Orange et d'Altarea Cogedim, la société de construction et de promotion immobilière qui chapeaute le projet. Situé à deux pas du RER C Issy Val de Seine, ce vaste complexe de 56.000 m² de bureaux doit être livré à l'été 2020. Il accueillera environ 3.000 collaborateurs.

Parmi les troupes concernées, il y a celles qui travaillent au siège du groupe, situé rue Olivier de Serres, dans le XVe arrondissement de Paris. C'est-à-dire la direction générale, la communication, les équipes juridiques et celles dédiées aux activités en Afrique et au Moyen-Orient. Les collaborateurs de trois autres sites vont également faire leurs cartons. Il s'agit des équipes des ressources humaines, qui travaillent dans des locaux rue Jobbé-Duval (dans le XVe arrondissement de Paris), de celles dédiées à la formation sur le site d'Orange Campus à Montrouge, ainsi que le pôle financier situé place d'Alleray (également dans le XVe arrondissement).

Tous ces sites vont donc fermer leurs portes, à l'exception des locaux de la place d'Alleray - qui ont anciennement abrité le siège du groupe -, lesquels seront conservés et rénovés. Orange affirme qu'il ne sait pas encore quelles équipes les occuperont.

L'inquiétude de certains syndicats et collaborateurs

Ce mercredi, Stéphane Richard a justifié le projet Bridge et le grand déménagement qui l'accompagne par la volonté du groupe de « se transformer », de « se moderniser ». La bâtisse sera « une vitrine » d'Orange, a indiqué le PDG de l'opérateur historique, tout en précisant « qu'il y aura de la fibre partout, un Wi-Fi exceptionnel ». « Ce sera un des premiers immeubles 5G », a-t-il ajouté. Ces nouveaux espaces sont notamment conçus pour prendre en compte les nouvelles organisations du travail en vogue, et ainsi favoriser « la collaboration », « les rencontres », a poursuivi le patron. Un système de bureaux partagés va notamment être mis en place, couplé à des open space plus grands.

Reste que derrière les paillettes, l'initiative fait malgré tout grincer des dents. Elle suscite la crainte de certains collaborateurs et syndicats. Il y a plus d'un an, lorsque La Tribune a dévoilé le projet, Sébastien Crozier, à la tête de la CFE-CGC d'Orange, jugeait que celui-ci visait d'abord - et surtout - à diminuer les coûts. « La direction financière compte économiser 4 millions d'euros de loyers par an », affirmait-il. Interrogé à ce sujet, Orange ne fait, aujourd'hui, « pas de commentaire ». En outre, le système de bureaux partagés ne fait pas l'unanimité. Certains syndicats estiment que cela pourrait nuire à la qualité du travail. Orange assure, de son côté, que des réunions ont régulièrement lieu avec les équipes concernées pour éviter cet écueil.