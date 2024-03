Telecom Italia dégringole en Bourse sur fond d’inquiétudes sur sa stratégie

Il se serait bien passé de cette douche froide. Le nouveau plan stratégique 2024-2026 de Telecom Italia (TIM) a été fraîchement accueilli à la Bourse de Milan, où le titre plongeait jeudi après-midi sur fond de doutes sur la réduction de la dette de l'opérateur. A la fermeture des marchés, l'action a chuté de 23,79%, à 0,2118 euro.

« Tout le monde ne comprend pas nos stratégies, les réactions du marché ne sont pas justes, mais vous comprendrez que nous tiendrons nos promesses », a réagi le PDG Pietro Labriola, en présentant le plan aux analystes.

Le plongeon du titre est un revers pour ce dernier, et ce, alors qu'il brigue un deuxième mandat. Sa candidature sera soumise à l'assemblée générale des actionnaires en avril. Le conseil d'administration de TIM avait adopté mercredi soir à l'unanimité le plan stratégique, axé pour la première fois sur la future société de services qui verra le jour après la cession du réseau fixe. Pour la période 2024-2026, TIM mise sur une hausse moyenne de 3% par an du chiffre d'affaires de cette société issue de la scission avec le réseau qui devrait passer aux mains du fonds d'investissement américain KKR.

Cession du réseau Internet fixe

L'opérateur italien avait approuvé début novembre l'offre ferme pour son réseau fixe soumise par KKR, associé au gouvernement Meloni, pour un montant pouvant atteindre 22 milliards d'euros. La cession du réseau, contestée par Vivendi, principal actionnaire de TIM, vise à réduire la lourde dette du groupe, qui s'élève à 25,7 milliards d'euros. Dans son plan, Telecom Italia prévoit également une augmentation de 8% en moyenne par an de son indicateur phare, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté.

« Dans l'ensemble, les messages » sur l'Ebitda en Italie « sont forts et concentrés en début de période, tandis que la réduction de la dette devra être mieux comprise », ont estimé les analystes d'Equita. Le groupe prévoit une hausse annuelle de 9% à 10% pour l'Ebitda ajusté en Italie par rapport à 1,9 milliard d'euros pro forma en 2023. D'autres analystes jugent ces objectifs cependant trop ambitieux, dans un marché de télécommunications réputé très difficile et concurrentiel. La baisse de l'action survient aussi au lendemain de la publication d'une perte nette de 1,44 milliard d'euros en 2023, sous l'effet de charges non récurrentes de 680 millions d'euros dues à environ 2.500 départs volontaires.

(avec AFP)