Un pylône de téléphonie mobile gravement vandalisé près de Laval

Les actes de vandalisme visant les réseaux télécoms ne cessent décidément pas. Un site mobile de TDF situé à Changé, au nord de Laval, en a fait les frais dans la nuit de mardi à mercredi. Les images fournies par les équipes en charge du réseau de Free, publiées sur Twitter, et par TDF à La Tribune, sont impressionnantes. Ce pylône de 90 mètres a été retrouvé couché au sol. Un ou plusieurs câbles qui le maintenaient ont vraisemblablement été sectionnés.

(Crédits: Capture d'écran Twitter)

Cet acte de malveillance a perturbé les communications dans la région. Ce pylône hébergeait notamment les antennes de téléphonie mobile des quatre grands opérateurs, à savoir Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Il accueillait aussi des équipements de diffusion de radio pour Fun Radio et RTL2. Dans un communiqué, TDF précise qu'au total, « près de 150.000 habitants de Laval et de sa région » ont été « en partie privés de radio ». Le signal a finalement été rétabli mercredi soir. TDF précise que « les services de téléphonie mobile sont également très fortement touchés ». Le groupe a décidé de porter plainte, et « travaille activement avec les autorités compétentes ». Des « solutions provisoires » visant à rétablir le service vont voir le jour, en attendant de réparer le pylône.

(Crédits: TDF)

Cet acte survient environ une semaine après que des réseaux Internet fixe ont été vandalisés dans la région de Marseille. Des fibres optiques, assurant des liaisons longue distance, ont été sectionnées. Environ 4.600 pannes sur l'Internet fixe ont été constatées, dans la foulée, dans la région. Ces perturbations ont majoritairement concerné les clients de Free et de SFR. L'affaire en a rappelé une autre. Au printemps dernier, plusieurs liaisons longue distance avaient également fait l'objet de dégradations similaires. Elles avaient, cette fois aussi, occasionnés des pannes et dysfonctionnements chez les clients de Free et de SFR.

Des réseaux essentiels à la vie du pays

Les opérateurs tirent depuis longtemps la sonnette d'alarme. En mai dernier, Arthur Dreyfuss, l'ancien président de la Fédération française des télécoms (FFT), le lobby du secteur, avait appelé, dans nos colonnes, à « durcir les sanctions pour les actes de vandalisme ». « L'enjeu n'est pas seulement de protéger les opérateurs, mais aussi toutes les activités les plus sensibles et essentielles du pays », a-t-il expliqué.

De fait, les réseaux télécoms sont aujourd'hui indispensables à la vie du pays. En juin 2021, un événement l'a rappelé. Une panne massive chez Orange a empêché de nombreux Français d'appeler les services d'urgence, et plusieurs personnes sont décédées, faute de pouvoir prévenir les secours. Le numérique, qui irrigue désormais tous les secteurs d'activités, rend ces derniers mécaniquement vulnérables aux problèmes concernant les infrastructures télécoms, dont les actes de vandalisme.