Livret A : la collecte ralentit mais reste élevée en juillet

Pour le septième mois consécutif - et donc depuis le début de l'année 2020 -, les Français ont déposé bien plus d'argent qu'ils n'en ont retiré sur leur livret A. En juillet, ces placements ont observé une collecte nette - le niveau auquel les dépôts dépassent les retraits - de 1,85 milliard d'euros, selon les chiffres publiés vendredi 21 août par la Caisse des dépôts, l'institution publique qui gère ce placement.

Il s'agit d'un niveau élevé pour un mois de juillet. Par le passé, il n'a été dépassé qu'à deux reprises, en 2011 et 2012, à chaque fois à plus de deux milliards d'euros, excédant d'ordinaire rarement le milliard d'euros pour ce mois estival.

C'est toutefois un net ralentissement par rapport au mois de juin. Celui-ci, à près de trois milliards d'euros, enregistrait déjà une décélération comparé au printemps, marqué par le strict confinement imposé face à la crise sanitaire du Covid-19 et qui a conduit les Français à une "épargne forcée". Les mois d'avril et mai ont ainsi enregistré une collecte nette assez spectaculaire, dépassant respectivement 5,4 et 3,9 milliards d'euros. Des sommes presque jamais atteintes depuis janvier 2013 et sa collecte pharamineuse de 8,2 milliards d'euros.

Au total, entre le début de l'année et la fin juillet, les dépôts sur les Livrets A dépassent les retraits à hauteur de 22,25 milliards d'euros, un niveau qui n'a été dépassé à cette période qu'en 2012.

Des collectes en pleine forme

Les tendances sont les mêmes si l'on prend aussi en compte le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), un autre placement géré par la Caisse des dépôts, aux côtés du Livret A. À eux deux, ils observent une collecte nette de 2,49 milliards d'euros en juillet, et de 28,61 milliards depuis le début de l'année.

Le Livret A finance essentiellement le logement social, tandis que le LDDS est dédié à l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux économies d'énergie dans les logements. À fin juillet, soit en sept mois, 439,5 milliards d'euros étaient placés au total sur les deux. À titre de comparaison, sur l'ensemble de l'année 2019, cette somme a atteint 410,9 milliards d'euros.

Considéré comme un placement refuge, le Livret A est le deuxième préféré des Français derrière l'assurance vie et devant le plan épargne logement et l'épargne salariale. 55 millions de Français de tous âges confondus en posséderaient un d'après la Caisse des Dépôts, avec une moyenne de 4 800 euros par livret. Il garantit un taux d'intérêt de 0,5% par an, a connu un succès historique dans le contexte d'incertitudes économiques et sanitaires, contrastant avec une forte décollecte sur les contrats d'assurance vie.

