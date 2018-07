Impôts : 60% des Français ont déclaré leurs revenus en ligne

Un virage bien négocié : la campagne de déclaration des revenus qui s'est clôturée le 5 juin à minuit pour presque tous les Français - hors redevables de l'impôt sur la fortune immobilière qui disposaient d'un délai supplémentaire jusqu'au 15 juin -, a porté ses fruits en matière de sensibilisation des Français à la déclaration en ligne. Bercy a communiqué ce lundi 2 juillet le bilan chiffré des déclarations.

Selon le communiqué de Bercy, 60% des foyers fiscaux français ont déclaré leurs revenus de l'année 2017 sur Internet. C'est devenu obligatoire pour les revenus fiscaux de référence supérieurs à 15.000 euros par an (contre 28.000 euros l'année dernière) avant la généralisation de 2019, sauf pour ceux qui estiment ne pas être en mesure de le faire, qui pourront continuer à effectuer des déclarations sur papier s'ils se sont signalés à l'administration. Et en cas d'erreur dans la déclaration en ligne, il est toujours possible de la modifier de début août à mi-décembre sur le portail. En tout, 23 millions de foyers fiscaux ont choisi cette option cette année, c'est 3 millions de plus qu'en 2017 et 5,3 millions de plus qu'en 2016 : les Français sont donc en train de changer leurs habitudes avant d'y être contraints l'année prochaine. Pour autant, ils sont bien moins nombreux qu'en Grande-Bretagne dont près de 90% de la population effectue ce type de démarche en ligne.

Prélèvement à la source dans les starting-blocks

Le prélèvement à la source, quant à lui, se prépare pour son entrée en vigueur le 1er janvier 2019, dans le but de supprimer le décalage existant entre la perception effective des revenus et leur imposition. À l'issue de la démarche en ligne, les foyers ont pu trouver leur futur taux de prélèvement pour 2019 qui sera transmis aux nouveaux collecteurs de l'impôt, principalement les employeurs et caisses de retraite, et appliqué pour les prélèvements à partir de l'année prochaine. Ce taux personnalisé est calculé sur la base des revenus déclarés par le foyer, qui peut décider de transmettre un "taux neutre" à l'employeur s'il ne souhaite pas communiquer son taux d'imposition à ce dernier. Cette option a été choisie par une minorité de foyers, 1,3% de ceux qui ont effectué leur démarche en ligne.

La possibilité d'opter pour l'individualisation du taux de prélèvement au sein du couple a également été largement minoritaire (7,6% des ménages).