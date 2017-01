La fortune de Mark Zuckerberg a bondi de 5 milliards de dollars en 2017

En voici un pour qui l'année 2017 démarre fort. Le patron de Facebook Mark Zuckerberg a vu sa fortune bondir de 5 milliards de dollars... en seulement deux semaines. "De loin le plus gros gain réalisé par qui que ce soit dans le monde", commente le magazine Forbes qui suit l'évolution des portefeuilles des plus grandes fortunes mondiales.

La raison d'un tel gain ? La publication d'une série de rapports optimistes de la part d'analystes sur l'avenir du réseau social. De plus, Facebook a reçu bonne presse ces derniers temps, notamment avec ses efforts pour lutter contre les fausses informations qui circulent sur le réseau social. Résultat, le cours de l'action est monté en flèche entre le 3 et le 13 janvier, profitant d'abord à son Pdg qui détient 410 millions d'actions de la société.

Zuckerberg réintègre le top cinq mondial

Mark Zuckerberg récupère ainsi ses dollars perdus lors de l'élection de Donald Trump début novembre. A cette époque, la fortune du milliardaire avait baissé de 7% pour s'établir à 49 milliards de dollars, le sortant du top cinq des plus riches parmi les riches qu'il avait intégré pour la première fois en 2016.

Désormais, la fortune du trentenaire est estimée à plus de 53 milliards de dollars (environ 49,6 milliards d'euros), ce qui le hisse à nouveau à la cinquième place du classement Forbes des personnalités les plus riches de la planète. Devant lui, l'indétrônable Bill Gates (fondateur de Microsoft) et ses 84 milliards de dollars, suivi d'Amancio Ortega (Zara, 72 milliards de dollars), Warren Buffet (71 milliards) et Jeff Bezos (Amazon, 69 milliards).

Le gain devrait aussi profiter à sa fondation. Après être devenu papa pour la première fois, Mark Zuckerberg avait annoncé en décembre 2015 son intention de léguer, avec sa femme, 99% de leurs actions à une nouvelle fondation, leur fondation : la "Chan Zuckerberg Initiative", dédiée à la promotion de l'égalité entre les enfants du monde.