Airbus et Boeing construiront en 2016 plus d'avions que prévu

Malgré les problèmes rencontrés ces derniers mois sur la production des A320 équipés de moteurs Pratt & Whitney et sur celle de l'A350, Airbus a relevé son objectif de livraisons pour l'année 2016. L'avionneur européen prévoit désormais plus de 670 livraisons appareils, soit au moins vingt de plus qu'indiqué en début d'année à la presse et aux analystes financiers.

Objectif interne : 690 avions

Pour autant, cette nouvelle prévision se rapproche de l'objectif de 690 appareils fixé en début d'année au personnel d'Airbus. C'est d'ailleurs cet objectif qui est pris en compte dans le calcul de l'intéressement versé aux salariés. Le système d'heures supplémentaires mis en place cet été pour tenir l'objectif de 50 livraisons d'A350 semble avoir fonctionné.

"Pour les derniers mois de l'année, nous restons totalement concentrés sur les livraisons pour atteindre nos objectifs de bénéfice et de trésorerie", a indiqué le PDG d'Airbus Group Tom Enders, cité dans un communiqué, à l'occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre.

Baisse des bénéfices

Au cours de cette période, Airbus Group a réalisé un bénéfice avant exceptionnels de 731 millions d'euros (-21%), un bénéfice net de 50 millions (-87%) et un chiffre d'affaires de 13,950 milliards d'euros (-1%). Une performance inférieure aux attentes des analystes qui attendaient en moyenne au troisième trimestre un bénéfice d'exploitation hors exceptionnels (Ebit) de 743 millions d'euros, un bénéfice net de 387 millions et un chiffre d'affaires de 14,346 milliards, selon le consensus réalisé par Inquiry Financial pour Reuters.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, le groupe affiche un bénéfice de 1,81 milliard d'euros, en baisse de 4,5% par rapport à 2015 (1,9 milliard). Il maintient ses perspectives de bénéfices pour 2016. Le résultat d'exploitation est lui aussi en baisse, passant de 2,8 milliards d'euros à 2,4 milliards d'euros pour un chiffre d'affaires stable à 42,7 milliards d'euros (43 milliards d'euros en 2015).

L'A350 sous pression

Fragilisé par Pratt & Whitney, seuls 15% de la production d'A320 seront des versions remotorisées, contre 20% espérés en début d'année. Quant à l'A350, même si les problèmes des fournisseurs se résolvent, tout n'est pas entièrement rentré dans l'ordre.

"La situation s'est quelque peu stabilisée chez certains de nos fournisseurs favoris, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils sont sortis de l'ornière, donc on continue à surveiller cela de très près", a déclaré Harald Wilhelm, le directeur financier du groupe.

Le groupe souligne par ailleurs "la robustesse des prises de commandes" malgré un net recul par rapport à 2015. En tout, Airbus a reçu 380 commandes nettes d'avions commerciaux à fin septembre, contre 815 pour la même période en 2015.

PDV chez Airbus Helicopters

A Marignane, siège d'Airbus Helicopters, la direction a annoncé mercredi au Comité central d'entreprise (CCE) un plan de 582 départs volontaires, répartis sur ses deux sites de Marignane et Paris, en 2017 et 2018, afin de faire face au ralentissement de son activité.

Airbus Helicopters emploie 9.200 personnes en France dont 8.500 à Marignane.

Boeing fait mieux qu'Airbus

De son côté, Boeing a publié un bénéfice trimestriel en hausse de 33,7%, à 2,28 milliards de dollars, et relevé sa prévision de livraisons pour l'ensemble de cette année, Boeing prévoit désormais de livrer entre 745 et 750 avions en 2016, contre 740 à 745 auparavant, ce qui devrait se traduire par un chiffre d'affaires supplémentaire d'environ 500 millions de dollars. Le groupe américain a donc relevé sa fourchette prévisionnelle de chiffre d'affaires annuel entre 93,5 et 95,5 milliards.