Airbus Group : Tom Enders prépare un plan de restructuration pour octobre

Airbus Group se prépare à lancer en octobre un nouveau plan de restructuration et d'économies pour minimiser les coûts plus élevés que prévu du très gros porteur A380 et faire face aux conséquences des retards sur l'avion de transport militaire A400M, écrit lundi le Financial Times. Selon le journal britannique, le PDG Tom Enders veut supprimer des fonctions qui font doublon entre les différentes filiales du groupe et au sein de la maison mère.

Le plan, qui n'est pas encore finalisé, comprendrait des suppressions de postes à travers le groupe et doit encore être présenté aux syndicats. Le plan vise notamment à supprimer certains postes en doublon dans la division aviation civile de l'entreprise, qui représente 70% de ses revenus, précise le quotidien. Reste à savoir l'ampleur et la période d'application.

Lourde charge pour l'A400M

Contacté par Reuters, Airbus Group a confirmé prévoir des économies via un plan de digitalisation déjà annoncé en juillet. Il a en revanche démenti que ces économies été décidées suite à des difficultés opérationnelles sur certains programmes comme l'A380 ou le transporteur militaire A400M.

En juillet dernier, Airbus avait annoncé avoir passé une lourde charge d'un milliard d'euros pour son avion de transport militaire, l'A400M, qui souffre de problèmes récurrents de retards de livraison.

L'avionneur a également dû réduire la cadence de production de l'A380, alors que ce programme venait d'atteindre le seuil de rentabilité. L'avionneur ne produira qu'un seul exemplaire par mois de son très gros porteur à partir de 2018, contre 27 sur l'ensemble de l'année 2015.