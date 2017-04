L'industrie nautique perd le pionnier du luxe italien Carlo Riva

Un emblème du succès du design italien, un génie de l'industrie et du marketing du luxe. Ainsi la presse et le monde économique d'outre-Alpes saluent "l'ingénieur" Carlo Riva, ancien patron de la marque de bateaux à moteur homonyme, qui s'est éteint lundi 10 avril à 95 ans. Sophia Loren, Brigitte Bardot, Liz Taylor, Sean Connery, Jean Paul Belmondo sont quelques unes des personnalités qui se sont affichées sur ses divers modèles de vedettes, mythiques entre les années 1950 et 1970.

Brigitte Bardot, Sami Frey (Saint-Tropez, 1963). © Michel Royon / Wikimedia Commons.

Une dynastie de constructeurs

Né sur les rives du lac d'Isée en 1922, Carlo Riva était le descendant d'une famille de constructeurs nautiques de l'Italie du Nord. Son arrière-grand-père, Pietro, charpentier, avait notamment fondé l'entreprise en 1842, lorsqu'il avait été appelé par les pêcheurs locaux pour réparer leurs navires semi-détruits par une violente tempête. Le grand-père, Ernesto, introduit les moteurs et investit dans la production de grands bateaux pour le transport de marchandises et passagers. Le père, Serafino, se lance dans la construction de bateaux de course.

Carlo Riva prend en main la gestion des chantiers dans les années 1950, et se distingue rapidement pour une nouvelle approche : les produits de l'entreprise prennent l'allure d'objets de luxe, au design comme aux caractéristiques techniques parfaits. C'est ainsi que les coques en bois Ariston, Tritone, Sebino, Florida s'imposeront dans la jet-set internationale suivis, en 1962, par le plus célèbre des modèles, l'Aquarama. En 1971, l'industriel se lancera même dans la construction d'un port à Rapallo, en Ligurie, suivant l'exemple du réalisateur du port de Nantes Pierre Canto.

A la direction jusqu'en 1969

Après avoir cédé l'entreprise - secouée par d'âpres luttes syndicales - à la société américaine Whittaker en 1969, Carlo Riva continuera de s'y consacrer jusqu'en 1971, lorsqu'il abandonnera la fonction de PDG. La famille cédera complètement la société en 1989 au groupe britannique Vickers, détenteur à l'époque de la marque Rolls-Royce. Depuis 2000 la marque Riva appartient au groupe de yatch de luxe Ferretti, dont l'administrateur délégué Alberto Galassi a ainsi réagi à la mort de l'ingénieur Carlo:

"Le monde perd un créateur génial de bateaux, un maître de style, un géant de l'histoire industrielle et entrepreneuriale de l'Italie."