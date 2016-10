Relève de l'ISS : la Chine lance sa plus longue mission spatiale habitée

7h30, heure locale. La fusée Shanzhou 11 décolle dans le désert de Gobi, au nord de la Chine. A son bord, les deux astronautes Jing Haipeng et Chen Dong se dirigent vers le laboratoire spatial Tiangog-2, lancé le mois dernier à près de 400 kilomètres d'altitude. Ils devraient arriver d'ici 48 heures pour y passer 30 jours et réaliser ainsi la plus longue mission spatiale habitée de la Chine, treize ans après le premier vol de taïkonaute, "homme de l'espace".

Les astronautes devront réaliser des expériences de médecine, biologie, physique ou encore de réparations d'équipements. Ils cultiveront également des échantillons de riz. Le président chinois Xi Jinping a adressé son soutien à l'équipe de la mission, précisant qu'elle devait s'assurer que "les pas réalisés par les Chinois dans l'exploration spatiale soient plus grands et aillent plus loin" et contribuent à "faire de la Chine une puissance spatiale".

| LIRE AUSSI : La Chine, une (nouvelle) grande puissance spatiale

Objectif de la Chine : une station spatiale en 2022

Avec cette mission, la Chine se prépare pour le lancement de sa station spatiale habitée à l'horizon 2022, alors que l'ISS de la NASA doit cesser de fonctionner en 2024. "La Chine devrait être le seul pays à avoir une station spatiale en service en 2024", a estimé Lei Fanpei, le président de la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine.

Malgré un budget de 6,1 milliards de dollars par an, le pays présidé par Xi Jinping souhaite rattraper son retard sur les Etats-Unis et son budget annuel de 39,3 milliards, selon les estimations de l'OCDE en 2013. L'année dernière, la Chine a totalisé 19 lancements réussis contre 18 pour les Etats-Unis. Un symbole. Elle espère battre son propre record d'ici la fin de l'année avec 20 lancements. Alors qu'un amendement voté par le Congrès américain en 2011 interdisait toute collaboration entre la NASA et des scientifiques chinois, la Chine veut développer la coopération spatiale. En juin, elle a passé un accord avec le Bureau des affaires spatiales de l'ONU pour permettre à ses Etats membres, "en particulier les pays en développement, de mener des expériences à bord de la station spatiale chinoise, ainsi que d'offrir des possibilités de vol pour les astronautes et les ingénieurs, explique le communiqué. Les deux parties favoriseront également la coopération internationale dans le vol spatial humain."

| LIRE AUSSI : L'espace, un laboratoire de coopération

La Chine, bientôt "aussi compétitive que les Etats-Unis" ?

En août, la Chine a lancé pour une mission de deux ans le premier satellite quantique au monde. Il doit travailler sur le développement de la transmission de clés d'encodage pour rendre les communications inviolables. La Chine détient aussi un nouveau record depuis fin septembre avec l'ouverture du plus grand radiotélescope du monde, à Guizhou, dans le sud-ouest du pays. Pour la construction de ce projet de 196.000 mètres carrés (soit 30 terrains de foot), elle a déboursé environ 165 millions d'euros sur cinq ans et déplacé près de 10.000 habitants de la région. D'ici 2025, la Chine souhaite envoyer un robot sur Mars et envoyer un homme sur la Lune.

Autant d'annonces qui attirent l'attention des Etats-Unis. En mars 2015, un rapport présenté au Congrès alarmait le gouvernement, estimant que la Chine se destinait à "devenir aussi compétitive que les Etats-Unis dans l'espace, d'un point de vue militaire, diplomatique, commercial et économique". Leroy Chiao, un ancien astronaute de la NASA ayant participé à une mission sur l'ISS, commentait ce lundi auprès de NBC News : "La Chine poursuit son ascension et il y a un réel danger pour les Etats-Unis de se faire devancer à l'avenir."