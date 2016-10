Coup d'accélérateur pour Kering au 3e trimestre avec Gucci et YSL

Kering, qui détient une vingtaine de marques, a annoncé mardi un chiffre d'affaires trimestriel de 3,18 milliards d'euros, en hausse de 10% en données publiées. Cette croissance s'affiche à 10,5% en données organiques, en nette progression après +4% et +6,9% au cours des précédents trimestres.

"L'excellente performance réalisée sur ce troisième trimestre reflète la pertinence de notre stratégie et la qualité de son exécution. Dans un environnement complexe, nous accélérons encore la croissance de notre chiffre d'affaires et continuons de gagner des parts de marché", s'est félicité dans le communiqué le PDG François-Henri Pinault. "Nous avons créé les conditions d'une croissance solide et durable, et sommes très confiants quant à nos performances sur l'ensemble de l'année", a-t-il ajouté.

La division Luxe, locomotive du groupe avec près des deux tiers du chiffre d'affaires, réalise "son meilleur taux de croissance trimestriel depuis trois ans", avec +11,3%, pour un total de 2,11 milliards d'euros, a souligné lors d'une conférence téléphonique le directeur financier Jean-Marc Duplaix. Cette performance est tirée par des ventes en progression de 17% chez Gucci, sa marque-phare qui avait connu une année 2015 chaotique et qui a confirmé son redressement au cours du premier semestre 2016.

"Gucci réalise une performance exceptionnelle, sans doute l'une des meilleures du secteur. C'est la première croissance à deux chiffres enregistrée depuis le deuxième trimestre 2012", a précisé M. Duplaix.

Kering accélère avec Gucci, YSL et Puma

"Les ventes restent impactées par le ralentissement des flux touristiques. La marque continue d'oeuvrer au renforcement de son positionnement exclusif, à l'enrichissement de son offre et à une meilleure mise en avant de l'intégralité de ses collections en magasin, notamment les chaussures, une catégorie qui confirme son élan ce trimestre", selon le directeur financier.

Pour sa part, la maison Yves Saint Laurent poursuit sur sa lancée avec des ventes en hausse de 34% (à 326 millions d'euros).

Du côté de la division Sport et Lifestyle, le mastodonte Puma progresse de 10,8% sur le trimestre, à 994 millions d'euros.

"Cette performance illustre encore une fois le succès de la stratégie mise en oeuvre pour Puma, tant au niveau de son offre que de son positionnement. Les ventes de chaussures, catégorie-clé pour la marque, augmentent fortement à 17%", a détaillé Jean-Marc Duplaix.

Concernant la répartition géographique des ventes, Kering annonce "une croissance à deux chiffres sur l'ensemble des zones géographiques hors Japon".

En Europe de l'ouest cependant, si l'activité progresse de 12%, c'est grâce aux performances du Royaume-Uni qui compensent "largement la faiblesse du tourisme en France".

"Notre activité a été impactée par les attentats et la France est un marché qui est actuellement en recul. Pour beaucoup de nos marques, l'activité dans l'Hexagone a été pénalisée par un recul de clientèle et un report de cette clientèle vers d'autres zones géographiques, notamment au Royaume-Uni compte tenu de l'évolution de la livre britannique, et également vers l'Italie", a précisé M. Duplaix.

(Avec l'AFP et Reuters)