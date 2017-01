Nouveau dieselgate : Fiat s'écroule de 16% et dément les accusations américaines

Fiat Chrysler a été accusé jeudi par les autorités américaines d'avoir truqué les moteurs de 104.000 de ses véhicules diesel aux Etats-Unis pour minimiser le niveau réel des émissions polluantes, utilisant un stratagème similaire à celui de Volkswagen.

Pour se sortir du scandale du "dieselgate", le groupe allemand a plaidé coupable de fraude mercredi aux Etats-Unis et devra verser près de 22 milliards de dollars de dédommagements et de pénalités.

L'action Fiat Chrysler Automobiles s'est effondrée de 16% à Milan dans l'après-midi alors qu'une rumeur faisait état de l'imminence d'une mise en accusation formelle.

De son côté, le groupe Fiat Chrysler Automobiles a d'ores et déjà rejeté ces accusations à travers un communiqué. Le groupe rappelle qu'il a passé "des mois à produire des volumineux documents pour répondre aux requêtes de l'EPA et aux autres autorités gouvernementales". FCA se dit impatient de rencontrer les représentants de l'EPA pour leur démontrer que les choix des technologies de contrôles d'émissions sont légaux et ne contiennent pas de logiciels de triche.

Doutes des autorités françaises sur la Fiat 500X

En début de semaine déjà, alors que Détroit inaugurait son salon automobile, Sergio Marchionne, patron du groupe FCA, répondait à des doutes des autorités françaises sur les émissions de sa Fiat 500X.

"La règle qui prévaut au sein de l'Union européenne veut que les juridictions nationales soient compétentes quand il s'agit de l'homologation de ces voitures", a déclaré Sergio Marchionne.

"Je n'ai pas remis en cause la certification des voitures de Volkswagen par les régulateurs allemands ni celles des voitures Renault par la France", a-t-il conclu, écartant toute idée de s'asseoir autour d'une table avec les régulateurs français.

(Avec AFP)