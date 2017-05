Autouroutes : l'italien Atlantia lance une OPA sur l'espagnol Abertis (Sanef)

Après l'échec de 2006, la fusion était de nouveau dans les tuyaux depuis quelques mois. Le groupe italien d'infrastructures Atlantia a annoncé lundi le lancement d'une offre en numéraire et en titres de 16,34 milliards d'euros sur son concurrent espagnol Abertis.

Le groupe italien précise qu'il propose 16,50 euros par action Abertis, ou à défaut 0,697 action Atlantia par action Abertis. L'objectif de cette offre est de parvenir à au moins 50% du capital d'Abertis plus une action mais n'est pas de retirer le groupe espagnol de la cote, a dit Atlantia.

"Nous pensons que nous avons atteint le but" de rendre cette offre amicale et attrayante pour les actionnaires et les équipes dirigeantes des deux groupes, dit Giovanni Castellucci, l'administrateur délégué d'Atlantia.