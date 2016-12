Eurofins acquiert un laboratoire en Espagne

Fondé en 2003, Villapharma emploie 86 salariés à Murcie (sud-est de l'Espagne), a généré plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016 pour une marge d'EBITDA (excédent brut d'exploitation) "compatible" avec les objectifs d'Eurofins, selon un communiqué. Ce laboratoire fournit des services à l'industrie pharmaceutique et aux sociétés de biotechnologie pour la découverte et l'optimisation de nouveaux candidats médicaments, une activité "complémentaire" de l'offre existante au sein d'Eurofins, ajoute le communiqué.

Une transaction finalisée en février 2017

Les acquisitions ciblées de laboratoires générant entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sont la marque de fabrique d'Eurofins, qui leur laisse en retour une large part d'autonomie. Le groupe a ainsi réalisé plus de 25 acquisitions dans le monde entier en 2016, soit un apport cumulé de plus de 200 millions d'euros pour son chiffre d'affaires annuel.

Mardi, il avait annoncé le rachat du brésilien ASL, entreprise de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires qui fournit des services d'analyses environnementales.

Présent à la fois dans les tests et analyses pour l'industrie biopharmaceutique, la biologie médicale, l'alimentaire et l'environnement, Eurofins vise un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2020, contre 2,5 milliards d'euros cette année.

Cette forte croissance doit provenir en grande partie d'un programme d'acquisitions d'environ un milliard d'euros sur la période 2016-2020, soit environ 200 millions d'euros par an.