Levothyrox : Merck et Buzyn revoient leur position sous la pression des patients

Bientôt la fin de crise autour du Levothyrox ? Le laboratoire allemand Merck KGaA a annoncé, vendredi 15 septembre, mettre à disposition l'ancienne formule sous prescription médicale de ce traitement pris pour soigner hypothyroïdie ou après une opération de cancer de la thyroïde. L'ancienne formule sera destinée aux patients "présentant des critères précis quant à leur état de santé et leur réponse à la formule de lévothyroxine sodique actuellement disponible". Ces stocks sont "européens" précise l'ANSM dans un communiqué du 15 septembre. Et cette solution n'est que "temporaire".

La formule précédente sera ainsi "accessible" dans quinze jours, a annoncé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sur France Inter, vendredi 15 septembre. Ensuite, les patients devraient être orientés vers des alternatives normalement "accessibles dans un mois". De nouveaux médicaments seront disponibles pour permettre "progressivement aux patients de pouvoir choisir le médicament qui leur convient le mieux", a-t-elle ajouté.

Avec ces annonces, le laboratoire et la ministre font ainsi en partie machine arrière. Car jusque-là, Merck tentait avant tout de rassurer sur la nouvelle formule du Lévothyrox et ne voulait pas la remettre en question. Les "symptômes rapportés (par des patients prenant le traitement mis à jour, NDLR) sont identiques à ceux de l'ancienne formule", avançait-il dans un communiqué du 23 août. Le laboratoire rappelait que le changement de formule ne concerne pas le principe actif (la lévothyroxine, une hormone de substitution), mais porte sur les excipients - substances accompagnant le principe actif -, qui lui sont associés. En clair, la nouvelle formule n'était pas censée poser problème. Du côté de l'Agence nationale de la sécurité des médicaments (ANSM), on recommandait en août de ne pas passer à l'ancienne formule après avoir pris la nouvelle. Une recommandation que la ministre de la Santé avait réitérée début septembre, expliquant qu'il était hors de question de revenir à l'ancienne formule.

Une mobilisation qui a pris de l'ampleur

Les patients ont donc obtenu plus ou moins gain de cause. Depuis leur passage à la nouvelle formule, plusieurs milliers de patients (sur trois millions de personnes prenant du Levothyrox en France) se sont plaints de vertiges, de crampes de fatigue, des pertes de cheveux, de troubles du sommeil... Les plaintes déposées à la justice se sont multipliées, et la mobilisation a pris de l'ampleur avec une pétition signée par plus de 272.000 personnes. Vendredi 8 septembre, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale pour demander l'abandon de la nouvelle formule du médicament pour la thyroïde. Le passage à cette nouvelle formule avait été instauré en mars 2017, suite à une demande le l'ANSM faite auprès du laboratoire Merck en 2012 pour obtenir "une stabilité plus importante de la teneur en substance active".

De nombreux médecins ont également critiqué l'action des autorités de santé. Dominique Dupagne, un généraliste médiatique expliquait dans son blog que "les excipients ne sont pas destinés à avoir un effet pharmacologique" mais qu'ils "peuvent influencer l'absorption du principe actif par le tube digestif, ce qui explique que l'effet d'un médicament générique puisse ne pas être identique à celui du médicament original". Ce dernier cite une étude que la bioéquivalence (qui engendre les mêmes effets thérapeutiques) entre ancienne et nouvelle formule du Levothyrox n'est pas valable pour tous les patients. A voir si les alternatives médicamenteuses annoncées permettront aux patients de trouver un équilibre dans leur traitement.