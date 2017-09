Mediator : Servier et l'Agence du Médicament renvoyés devant le tribunal correctionnel

Prescrit pendant plus de 30 ans à cinq millions de personnes en France, le Mediator, un antidiabétique largement détourné comme coupe-faim, a été retiré du marché en novembre 2009. (Crédits : © Pascal Rossignol / Reuters)

Servier est renvoyé en correctionnelle dans le cadre de l'affaire du Mediator pour "tromperie aggravée, escroquerie, blessures et homicides involontaires et trafic d'influence". L'Agence nationale de sécurité du médicament est quant à elle accusée de "blessures et homicides involontaires".