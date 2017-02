Un médicament dans le collimateur des autorités après la mort de 5 patients en France

Un nouveau médicament onéreux dans le collimateur des autorités de santé. Mardi 14 février, l'Agence européenne des médicaments a annoncé lancer une investigation sur l'Uptravi, amené à devenir un blockbuster dans quelques années. L'institution va "réexaminer la sûreté" de cette molécule contre l'hypertension artérielle pulmonaire (pathologie qui entraîne une pression sanguine anormale dans les artères pulmonaires), après la mort de cinq patients en France suivant le traitement. L'autorité de santé a toutefois estimé que l'Uptravi "peut continuer à être utilisé", sur les anciens et nouveaux patients.

Le médicament porté par le marché américain

L'avis de l'autorité européenne est plus modéré que celui rendu par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), le 24 janvier. Celle-ci avait demandé aux prescripteurs "de ne pas initier de nouveaux traitements par Uptravi".

Et ce, "dans l'attente d'investigations complémentaires sur les cas de pharmacovigilance rapportés". En clair, elle attend l'avis de la partie pharmacovigilance de l'Union européenne, en cours d'investigation. L'autorité de santé a également demandé "de réévaluer le bien-fondé et la tolérance de la poursuite des traitements en cours" pour ce médicament disponible en France depuis mai 2016, en autorisation temporaire d'utilisation.

Un coup dur pour Actelion ? Pas nécessairement. D'une part, le traitement n'est pas encore menacé sur le marché français, puisqu'il est encore prescrit. D'autre part, la biotech suisse, rachetée par Johnson & Johnson, compte avant tout sur les Etats-Unis. Le traitement a généré 245 millions de francs suisses (230 millions d'euros) de chiffre d'affairesen 2016, porté par les ventes dans le pays. La biotech expliquait en janvier 2016 souhaiter en tirer 160.000 à 170.000 dollars (151.000 à 160.800 euros) par patient aux Etats-Unis.

Si Johnson & Johnson a dépensé 30 milliards de dollars pour racheter la biotech suisse, c'est notamment pour bénéficier des revenus de l'Uptravi et de l'Opsumit, un autre traitement contre l'hypertension pulmonaire.