Charbon : Engie fermera sa centrale d'Hazelwood en Australie

Le groupe, qui détient 72% de la centrale, avait indiqué en mai qu'il étudiait les divers scénarios possibles pour cette infrastructure. (Crédits : © Jacky Naegelen / Reuters)

Faute d'acheteur, "un accord de principe" sur la fermeture du site a été conclu "lors d'un séminaire réunissant les membres du conseil d'administration et du Comex, les 19 et 20 octobre", rapporte la presse. La centrale devra être démantelée et le site remis en état.