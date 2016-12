Chasse au diesel : Paris fait école auprès d’autres capitales

Anne Hidalgo avait promis des annonces spectaculaires en matière de qualité de l'air lors du sommet du C40 dont elle vient de prendre la tête. C'est chose faite. Avec les maires d'Athènes, Mexico et Madrid, elle a signé un engagement à bannir les véhicules diesel de son territoire d'ici à 2025 « afin d'améliorer la qualité de l'air pour les citoyens ». En réalité, pour Paris, la maire a déjà évoqué la date de 2020. Depuis septembre 2015 déjà, les poids lourds et autocars immatriculés avant octobre 2001 sont interdits de circulation dans la capitale. Une interdiction étendue en juillet dernier aux véhicules les plus polluants, et qui doit aller croissant d'ici à 2020, sur la base d'un système de vignette Crit'Air obligatoire à compter du 1er janvier prochain.

Responsabiliser les constructeurs et mobiliser les citoyens

Cet engagement est aussi l'occasion pour ces maires d'en appeler aux constructeurs automobiles afin qu'ils abandonnent la production de véhicules diesel d'ici à 2025 au profit de véhicules hybrides, électriques ou à hydrogène. Cette annonce marque également une alliance entre le C40 et l'organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime à 3 millions le nombre de morts prématurées directement liées à la pollution, ainsi que la coalition pour le climat et l'air pur (CCAC) et sa campagne BreatheLife2030.

Sans attendre la mise en œuvre de ce projet, Paris a été distinguée dans un classement des meilleurs projets climatiques du C40, pour l'ensemble de sa stratégie d'adaptation au changement climatique.

Projets respectueux du climat primés sur tous les continents

Dix autres villes du monde entier ont également été mises à l'honneur par un jury composé notamment d'anciens maires et d'experts du climat : Addis Abeba (Ethiopie) pour l'amélioration de son réseau de transports, Curitiba (Brésil) pour son agriculture urbaine, Calcutta pour sa politique de tri des déchets à la source visant à éradiquer décharges à ciel ouvert et incinération, Sydney et Melbourne pour leur programme d'efficacité énergétique fondé sur une meilleure compréhension des enjeux par les occupants des bâtiments, Portland (Etats-Unis) pour ses stratégies visant une réduction de ses émissions de 40% en 2030 et 80% en 2050, Séoul pour son objectif de réduction conjointe de la consommation d'énergie et des dépenses correspondantes, Shenzen pour la mise en place d'un marché local du carbone et Yokohama pour son plan énergétique visant à réduire ses émissions de 80% d'ici 2050. Copenhague, capitale verte en 2014 et l'une des villes pionnières de la transition énergétique, a été distinguée pour son système intégré de rues et d'espaces verts destiné à retenir l'eau face à la menace d'élévation du niveau de la mer et d'augmentation des précipitations.