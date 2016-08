Energies renouvelables : le monde bascule, la France patine

Dans le monde entier, les énergies renouvelables battent record sur record. Comme le montre le dernier rapport Power transactions and trends publié par EY, elles représentent une part prépondérante des fusions et acquisitions dans l'énergie et continuent de séduire les investisseurs. Elles ont en effet atteint 4 milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) au deuxième trimestre 2016. Les investissements sont portées par la forte demande en énergie des pays en développement et les politiques pro-renouvelables adoptées dans certaines régions, notamment en Afrique. Les mécanismes de soutien en vigueur dans de nombreux pays en font des investissements particulièrement sûrs, dans un contexte global de plus en plus incertain.

Les énergies vertes plus rentables que les fossiles

Et cela ne se ressent pas sur la rentabilité. En effet, une autre étude rendue publique il y a quelques jours par As you Sow et Corporate Knights a montré que les entreprises positionnées sur les énergies renouvelables affichaient des rendements sensiblement supérieurs à celles positionnées sur les énergies fossiles :

"Le Clean 200 a presque triplé la performance du classement des entreprises d'énergies fossiles au cours des dix dernières années, montrant que les entreprises d'énergies vertes offrent déjà d'excellentes performances financières aux investisseurs", souligne ainsi Toby Heaps, directeur général de Corporate Knights et co-auteur du rapport.

Le Clean 200 regroupe des entreprises à la capitalisation boursière supérieure à 1 milliard de dollars au 2ème trimestre 2016 et dont au moins 10% du chiffre d'affaires proviennent des énergies renouvelables.

Le solaire deux fois moins cher que le charbon

L'évolution du secteur est tout aussi spectaculaire en termes de coûts et de taille de projets. Ainsi, à quelques jours d'intervalle, le Royaume-Uni donnait son feu vert à Hornsea ce qui serait le plus gros projet de ferme éolienne offshore (475 turbines pour une puissance de 3 GW), tandis que les prix de l'énergie solaire atteignaient un nouveau plancher lors d'enchères organisées au Chili. Avec un tarif de 29,10 $ le mégawattheure pour une centrale de 150 MW, Solarpack Corp.Tecologica fait mieux encore que le consortium regroupant l'entreprise d'Abou Dhabi Masdar et le saoudien Abdul Latif Jameel qui proposait en mai dernier un tarif de 29,9$/kWh pour un projet de 800 MW. Et, surtout, elle rend le solaire deux fois moins cher que le charbon.

Autre signe des temps : depuis 115 jours d'affilée, le Costa Rica, un pionnier en la matière qui entend se passer totalement des énergies fossiles d'ici 5 ans -et ce toute l'année-, tire 100% de son énergie des renouvelables.

Dans ce contexte, la France, accuse un retard de plus en plus flagrant. Selon un rapport du Commissariat général au développement durable (CGDD) rendu public le 17 août, s'il poursuit sur sa trajectoire actuelle, le pays organisateur de la COP21 n'atteindra que 20,5% d'énergies renouvelables dans son mix énergétique en 2020, au lieu des 23% prévus. Ce chiffre, entériné par la loi Grenelle 1 en juillet 2009, correspond à la transposition en droit français de l'objectif dit des « 3 x 20 » du paquet Climat-Energie adopté par l'Union européenne sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2008 : 20% d'émissions de CO2 en moins en 2020 par rapport à 1990, 20% d'économies d'énergie et 20% d'énergies renouvelables en moyenne dans le mix des pays membres. La France est l'un des pays européens les moins avancés dans la transition vers les énergies renouvelables, avec la Grande-Bretagne.

Dix ans de retard pour l'éolien offshore

En 2015, soit à mi-parcours, elles représentent 14,9% de la consommation finale brute d'énergie en France, et l'électricité verte 18,9% de la production nationale. C'est 48% de plus qu'en 2005, mais nettement en-dessous de l'objectif intermédiaire fixé à 17%. Alors que leur part dans la consommation finale brute d'énergie a crû de 5,7 points en 10 ans, elles devront progresser de 8,1% dans les cinq prochaines années. A l'exception des biocarburants -notamment du biodiesel- qui permettent au secteur des transports de dépasser leur propre objectif intermédiaire, et du photovoltaïque qui a déjà atteint les objectifs (modestes) fixés pour 2020, tous les secteurs accusent un retard. C'est notamment le cas de l'éolien offshore, dont aucun des six projets attribués à ce jour ne devrait être en mesure de produire de l'électricité avant, au mieux, 2021, et non en 2012 comme envisagé dans le plan national d'action en faveur des énergies renouvelables (PNA EnR) de 2010. L'éolien terrestre, le solaire thermique, la biomasse, la géothermie et l'hydroélectricité, en baisse de 8% depuis 2005, ne font guère meilleure figure.

Un nouvel appel d'offres solaire

Le CGDD estime que le développement des énergies renouvelables est "insuffisant" et que les efforts à fournir d'ici 2020 seront "très importants" pour tenir l'objectif fixé.

En attendant, dans la continuité des objectifs annoncés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (un triplement de la puissance du parc solaire photovoltaïque français d'ici 2023 permettant de passer de 6 737 MW fin mars 2016 à 18 200 à 20 200 MW), Ségolène Royal a lancé cette semaine un appel d'offres spécifique pour les centrales solaires photovoltaïques au sol. Il porte sur une puissance cumulée de 3 000 MW, répartis en six périodes de candidature de 500 MW chacune jusqu'à juin 2019.

Mais il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle impulsion sera suffisante à redresser la barre ...