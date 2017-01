Vague de froid : les fournisseurs appelés à mobiliser les consommateurs

Ségolène Royal s'était voulue rassurante début novembre lorsque s'était posée la question des pics de consommation à venir pendant l'hiver et de la capacité de la France à y faire face, en dépit de la vingtaine de réacteurs nucléaires à l'arrêt à l'époque.

Mais la question ressurgit alors que se profile une vague de froid plus importante dans les tout prochains jours. Avec des températures susceptibles de se situer 8 degrés en-dessous des normales saisonnières, le gestionnaire du réseau RTE prévoit des pics de consommation de l'ordre de 90 GW lundi et jusqu'à 102 GW jeudi, un niveau proche du record historique atteint en février 2012 (102,1 GW).Dans ce contexte, l'Autorité de sûreté nucléaire a autorisé EDF à reporter la fermeture de deux réacteurs. Cinq d'entre eux seulement devraient ainsi être à l'arrêt la semaine prochaine, portant la disponibilité du parc à 90% selon l'opérateur.

Inciter les consommateurs aux éco-gestes

La Ministre de l'Environnement n'en a pas moins convoqué ce vendredi matin 13 janvier pour une réunion de crise les fournisseurs d'électricité (EDF bien sûr, Engie, mais aussi les fournisseurs alternatifs ekWateur et Direct Energie et des représentant de l'industrie) ainsi que le gestionnaire du réseau de transport RTE et le distributeur Enedis. Au programme : la communication vers les consommateurs et l'incitation aux éco-gestes. Ces derniers font en effet partie de l'arsenal à la disposition de RTE pour équilibrer l'offre et la demande sur le réseau en cas de pic de consommation, notamment si les températures demeurent en moyenne de 1 à 3 degrés en dessous des normales de saison sur l'ensemble du territoire pendant plus de trois jours. Autres mesures exceptionnelles auxquelles le gestionnaire de réseau peut recourir de façon graduelle : l'effacement de sites industriels énergivores et volontaires, la baisse de tension et, en dernier recours, le délestage (autrement dit des coupures de courant) dans certaines zones de façon tournante et pour des durées de deux heures au plus.

Du côté de l'offre, la France, habituellement exportatrice d'électricité, importe depuis plusieurs mois d'importants volumes pour pallier la baisse de production nucléaire. Mais nos voisins allemands devraient eux aussi subir la vague de froid annoncée pour la semaine prochaine.

Multiplication de systèmes d'alertes destinés aux clients

L'application éCO2mix lancée en décembre dernier par RTE permet d'alerter des pics à venir les consommateurs qui l'auront téléchargée et de les inciter à ces écogestes. Le fournisseur alternatif Direct Energie a lancé en décembre également un système d'alerte par tweet (#Tousaucourant), auquel se sont inscrits 100.000 de ses 1,2 million de clients. EkWateur propose depuis novembre le service « Night Watch » afin de les alerter par SMS en cas de tensions sur les réseaux d'acheminements d'électricité et de les inviter à diminuer la consommation de leurs appareils électriques pour une période déterminée. En ligne avec l'esprit collaboratif de l'entreprise, il leur offre même une prime pour leur contribution à la communauté. L'objectif est tout à la fois d'accompagner les clients et d'optimiser l'impact de la baisse de consommation sur le réseau, en multipliant les canaux de communication.

Une baisse de la consommation espérée de 2 à 3 GW

Mais pour que le système entraîne une diminution significative de la consommation susceptible d'éviter la coupure de courant, il faudrait que les fournisseurs soient informés en temps réel par RTE, afin de proposer à leurs clients une information personnalisée selon leur lieu de résidence, ce qui ne semble pas d'actualité. Selon nos informations, une deuxième réunion serait prévue au ministère pour étudier la question de façon opérationnelle. Aujourd'hui, il s'agissait apparemment plus de coordonner la communication que de maximiser le service aux clients et l'impact sur la consommation.

C'est mercredi 18 et jeudi 19 janvier que la tension devrait être maximale, et qu'il est donc recommandé d'éviter d'utiliser machines à laver et autres lave-linge aux heures de pointe (entre 9h et 13h puis entre 18h et 20h), d'abaisser d'1°C la température dans les logements chauffés à l'électricité, d'éteindre la lumière dans les pièces inoccupées, de débrancher les chargeurs et d'éteindre les appareils en veille. RTE mise sur 2 à 3 GW de baisse de la consommation grâce à la mobilisation des consommateurs