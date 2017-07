Fnac Darty : un duo succède à Alexandre Bompard à la tête du groupe

Pour remplacer Alexandre Bompard, le Pdg en partance pour Carrefour, Fnac Darty a nommé un duo à sa tête. Il sera composé de Jacques Veyrat, actuellement président de la société d'investissement Impala depuis 2011 et administrateur de la Fnac, qui deviendra ainsi président du conseil d'administration, et d'Enrique Martinez, qui dirigeait depuis 2012 la région Europe du Nord au sein de Fnac Darty. Arrivé à la Fnac en 1998, il occupera désormais le poste de directeur général de la société.

Dans un communiqué, le groupe a expliqué sa volonté de transformation :

"La nomination d'Enrique Martinez traduit la volonté du conseil (d'administration de Fnac Darty, Ndlr) de poursuivre la transformation du groupe, engagée ces dernières années en s'appuyant sur l'équipe de management en place, et de mener efficacement à son terme le processus d'intégration de la Fnac et de Darty engagé en 2016. Par ce choix, le conseil exprime sa conviction que la continuité managériale est la mieux à même de permettre au groupe de conforter sa position sur le marché et ses performances opérationnelles."