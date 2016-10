La star Kim Kardashian détroussée de ses bijoux en plein Paris

La célèbre vedette de la télé-réalité américaine Kim Kardashian s'est fait détrousser dimanche soir en plein Paris, de 10 millions d'euros en bijoux, à la suite d'un braquage à main armée par cinq hommes qui ont fait irruption dans l'hôtel particulier où elle résidait dans le 8e arrondissement. Une boîte renfermant des bijoux d'une valeur de 5 à 6 millions d'euros et une bague estimée à 4 millions d'euros ont été dérobées.

Kim Kardashian-West, qui a quitté Paris tôt ce matin depuis le Bourget, selon le Figaro, séjournait à Paris avec sa mère Kris Jenner et ses soeurs Kendall Jenner et Kourtney Kardashian à l'occasion de la Semaine de la mode (Fashion Week). Ce fait divers a été immédiatement médiatisé à travers la planète, donnant lieu à de nombreux commentaires, comme par exemple dans la classe politique française.

NKM :"Une urgence générale sur la sécurité à Paris"

Ainsi, ce matin sur Europe1, la députée (Les Républicains) Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate à la primaire de la droite et chef de file de l'opposition à la mairie de Paris, a estimé que l'événement démontrait "une urgence générale sur la sécurité à Paris". Elle ajoutait:

"On a ce genre d'action violente, mais l'on a aussi le problème de la sécurité des Asiatiques. Du côté du pouvoir et du côté de la municipalité, on n'est pas assez réactif" "On pense à elle car ce qui lui est arrivé est violent et traumatisant. Et on pense à l'image de Paris." "On a en boucle sur toutes les chaînes ce qui lui est arrivé. Vous vous rendez compte de la contre-pub que ça représente?", a-t-elle poursuivi.

Cette agression s'inscrit dans un contexte économique morse pour le tourisme, alors que l'affluence a chuté de 6,4% dans la capitale depuis les attentats terroristes de janvier et novembre 2015, sans oublier l'affaire récente des vols en série de touristes chinois. Quelque 500.000 emplois sont liés au tourisme en Île-de-France, ce qui en fait la plus importante industrie de la région.

Une des personnes les plus influentes du monde, selon Time Magazine

Selon Time Magazine, Kim Kardashian figurait en 2015 sur la liste des 100 personnes les plus influentes dans le monde. L'émission de télé-réalité L'Incroyable famille Kardashian ("Keeping up with the Kardashian"), qui la met en scène depuis 2007 avec sa famille et ses proches, l'a rendue célèbre dans le monde entier.

(Avec Reuters)