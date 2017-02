Le DG d'Air France promet une baisse de la rémunération du Comex en 2017 pour tenter de calmer la grogne sociale

Opération déminage. Pour tenter de calmer la grogne des syndicats provoquée par l'annonce la semaine dernière d'une hausse de rémunération du Comité exécutif d'Air France de 17,6% en 2016 et de la communication balbutiante dont elle a fait l'objet de la part de la direction, le directeur général d'Air France, Franck Terner, a promis, dans un courrier envoyé à l'ensemble des salariés que La Tribune s'est procuré, une baisse de rémunération de 10% en 2017 du nouveau Comité exécutif qu'il a mis en place fin 2016. «Je veillerai à ce que cette diminution soit respecté», a-t-il dit.

Jeudi, lors d'un CCE, des membres de la direction ont fait état à l'oral d'une hausse de 41% tandis que les documents préparatoires du CCE indiquaient une progression de 67%. Le lendemain, la direction avait reconnu avoir fait une erreur de calcul, et avait affirmé que la hausse de rémunération s'était élevée à 17,6% l'an dernier. Certains syndicats s'étaient déclarés "scandalisés".

Un couac qui a sérieusement énervé Jean-Marc Janaillac, le PDG d'Air France-KLM et président d'Air France, alors qu'il savourait à peine le "oui" des pilotes à son projet de création d'une nouvelle compagnie à coûts réduits.

Dans son courrier, Franck Terner s'est dit « désolé » de cet épisode « qui est le résultat d'une grossière erreur de calcul et de présentation », selon lui.

"Une information inexacte a été communiquée au Conseil d'Administration et au Comité Central d'Entreprise d'Air France s'agissant de la rémunération des membres du Comité Exécutif (salaire de base 2016 et part variable 2015 perçue en 2016). Le chiffre de 4,8M€ qui a été initialement publié intégrait des sommes qui n'auraient pas dû être imputées à cette rubrique", a-t-il indiqué en précisant comprendre l'émotion des salariés.

Face à cette émotion légitime, Franck Terner a donné sa version des faits.

"Le total des rémunérations versées au Comité Exécutif est passé de 3,4M€ en 2015 à 4M€ en 2016, soit une hausse de 17,6%. Ceci ne signifie absolument pas que les membres du Comité Exécutif ont été augmentés individuellement de 17,6%. En effet, sur ces 17,6%, 12% proviennent d'une modification de la taille et de la structure du Comité Exécutif : ses membres ont été plus nombreux et plus "senior" en 2016 qu'en 2015. Les 5,6% restants correspondent pour l'essentiel à l'augmentation des parts variables, liée à l'amélioration des résultats en 2015 par rapport à 2014. Ce même mécanisme conduira à l'inverse à une baisse de la rémunération variable 2016 (versée en 2017), du fait des résultats 2016 inférieurs à ceux de 2015", a-t-il expliqué.