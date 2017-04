Charles Kergaravat, le militant de l'innovation bretonne

Il aurait pu choisir d'effectuer des kilomètres à vélo chaque weekend, mais Charles Kergaravat a enfourché un autre dada. Ce franco-américain, né à Manhattan de parents bretons, investit ses fins de semaines dans le monde associatif, l'innovation et la cause bretonne. Après plusieurs années dans la finance new-yorkaise, celui qui, à la ville, est le nouveau directeur du marketing international de Klaxoon, la startup rennaise qui dynamise les réunions d'entreprise, s'est installé dans le Morbihan fin 2015.

Faisant rimer convictions et qualité de vie, l'anglais avec l'apprentissage du breton, Charles Kergaravat anime avec dynamisme Breizh Amerika, l'association à but non lucratif qu'il a fondée en 2014. Cette structure a pour but de favoriser des ponts culturels et économiques entre la Bretagne et les États-Unis. Revendiquant 24 membres actifs bénévoles et un réseau de 5 000 personnes des deux côtés de l'Atlantique, elle fait notamment parler d'elle pour son Breizh Amerika Startup Contest.

Consacré aux jeunes entreprises de Bretagne, ce concours propose aux gagnants une immersion de cinq jours à New York afin de préparer, auprès d'investisseurs (FF Venture Capital, NY Angels, DFJ Gotham Ventures) et d'entreprises technologiques (Skaled, CommonBond, Etsy), une future implantation aux États-Unis. Lancée en janvier en partenariat avec les French Tech Rennes Saint-Malo et Brest +, l'édition 2017 a attiré plus particulièrement des entreprises spécialisées dans la blockchain, l'IoT, la réalité virtuelle ou la 3D. Les quatre lauréats sélectionnés s'envoleront pour les États-Unis à la troisième semaine de juin.

Pour Charles Kergaravat, mener ce type d'action de coopération est une manière de faire partager son expérience biculturelle :

« Quand une startup bretonne est prête à conquérir le monde, pourquoi concentrer son énergie pour essayer d'impressionner Paris quand elle peut séduire New York ? résume-t-il. J'ai eu envie de créer un réseau entre la Bretagne et les États-Unis, d'aider les artistes comme les entrepreneurs. Petit, je quittais chaque été mon appartement du Queens à New York pour passer les vacances en Bretagne. Le contraste m'a permis de comprendre, à l'âge adulte, la valeur de ma langue d'origine, de ma double culture. »

Mêler culture et économie

Avec le Breizh Amerika Startup Contest, tout comme avec l'Interceltic Digital Day - la journée de conférences sur le numérique et l'innovation organisée par le Festival interceltique de Lorient en juillet dernier -, cet ancien président des Bretons de New York veut montrer que la culture bretonne est aussi un vecteur d'économie. En positionnant Breizh Amerika sur l'innovation et la technologie, Charles Kergaravat garde l'oeil avisé du financier qu'il a été, habitué des salles de marché. Après son diplôme de marketing international décroché à la Fordham University, à New York, il poursuit d'abord sa carrière à Wall Street dans des banques et des services financiers tels Société Générale, Lehman Brothers, BGC Partners. En 2015, le trader quitte la finance et change de vie.

Désormais installé dans le Morbihan, ce militant de la culture bretonne monte en 2015 The Breizh Amerika Collective. Le projet associe des musiciens bretons et américains autour de la création d'une oeuvre originale jouée dans plusieurs villes des États-Unis à l'occasion de la Fête de la Bretagne. Cette initiative a débouché l'an dernier sur l'USA Tour 2016 et une édition est prévue en mai prochain, sur le thème de la Beat Generation. Le concert tournera de Chicago à la Louisiane.

« Nos projets sont le plus souvent financés par des partenaires, poursuit Charles Kergaravat. Cette tournée est sponsorisée par des marques bretonnes comme Hénaff ou Lancelot et permet aux Américains de découvrir la Bretagne. Les événements culturels participent de l'économie, et Breizh Amerika valorise l'innovation. » Avec son Breizh Amerika Startup Contest, l'association fédère aussi un écosystème. Le Crédit Mutuel de Bretagne, la plateforme de financement participatif Kengo, l'accélérateur VentureOut et l'éditeur de logiciel Klaxoon, vainqueur de l'édition 2016, figurent parmi les membres du jury.

Résultats en avril.

