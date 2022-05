Valorisation boursière : le pétrolier Aramco reprend à Apple sa couronne

Le pétrolier saoudien Saudi Aramco vient de détrôner Apple du rang de première capitalisation boursière mondiale. Mais ce n'est pas la première fois.

Lors de son introduction en Bourse le 6 décembre 2019, Aramco réussissait haut la main son pari de lever 25 milliards de dollars et d'obtenir une valorisation de 1.700 milliards de dollars. Certes, c'était moins que les 2.000 milliards de dollars de capitalisation visés et la levée de 100 milliards espérée par le prince héritier Mohammed ben Salmane à l'annonce du projet quatre ans auparavant. Mais c'était quand même la plus grosse introduction en Bourse de l'histoire qui, en projetant le géant pétrolier saoudien directement sur la première marche, bouleversait le podium de l'époque (Apple 1.200 milliards, Microsoft 1.140 milliards, et Alibaba 1.051 milliards).

La pandémie fait bondir la Tech, la remontée des taux la fait chuter

Mais depuis la pandémie de Covid qui a accéléré tous azimuts et durablement la digitalisation des entreprises, le cours de l'action Apple repartait vers les cimes. Après avoir récupéré sa couronne en août 2020, Apple bondissait vers des niveaux stratosphériques jusqu'à franchir le 3 janvier 2022, au pic du cycle haussier de Wall Street, la barre des 3.000 milliards de dollars de valorisation boursière (l'action culminant à 182 dollars), un niveau jamais atteint par aucune autre entreprise.

Patatras, dès le 5 janvier, dans le sillage du resserrement de la politique monétaire initié par la Fed (la remontée des taux faisant chuter la Tech) pour lutter contre l'inflation galopante aux États-Unis, l'indice Nasdaq chutait, le déclenchement de la guerre en Ukraine à partir du 24 février aggravant la situation. Au bilan, la perte cumulée du secteur depuis le début de l'année a atteint 25%.

Hier, mercredi 11 mai 2022, à la Bourse de New York, l'action de la firme de Cupertino finissait à 145,50 dollars en clôture avec une valorisation de 2.371 milliards de dollars, signant ainsi une perte de valorisation pour Apple de 21% comparée aux 3.000 milliards de début janvier.

Le cours d'Aramco en hausse de 27% depuis le début de l'année

En revanche, avec l'allègement des mesures de restriction anti-Covid et la solide reprise économique mondiale, les prix des énergies fossiles remontaient inexorablement gonflant les résultats des compagnies pétrolières au premier desquelles, le joyau du royaume wahhabite d'Arabie saoudite, Aramco, ce qui bousculait à nouveau le palmarès mondial.

Dopés par la récente flambée des cours du pétrole brut, la capitalisation en Bourse de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne d'hydrocarbures, a atteint 2.430 milliards de dollars mercredi, selon les chiffres de Bloomberg, dépassant d'un peu plus de 2% celle du fabricant d'iPhones.

L'action Aramco, a clos à 45,50 riyal saoudien, en baisse de 0,98% sur la séance mais en hausse de 27% depuis le début de l'année avec la montée des cours du brut qui a favorisé les entreprises énergétiques.

La remontée des cours du pétrole est la conjonction de plusieurs facteurs: principalement, l'augmentation de la demande mondiale avec la reprise de l'activité économique d'un côté, et une offre insuffisante de l'autre, les pays producteurs ayant des difficultés à accroître leur capacité de production, excepté l'Arabie saoudite mais qui s'astreint à rester dans le cadre de l'augmentation progressive décidée au sein de l'Opep.

