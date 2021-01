Valorisé plus de 800 milliards, Tesla surpasse Facebook et Musk devient l'homme le plus riche du monde

Pour la première fois, la capitalisation boursière de Tesla a dépassé vendredi les 800 milliards de dollars, plaçant le constructeur de voitures électriques devant Facebook en terme de poids lourds à Wall Street.

Lors de la onzième séance d'affilée, le titre Tesla caracolait à la Bourse de New York, gagnant près de 8% en matinée, après avoir avancé de quasiment autant la veille.

Alors que l'action vaut plus de 800 dollars l'unité, la valeur du groupe se montait à 826 milliards de dollars contre 752 milliards de dollars pour Facebook, selon les chiffres de l'agence Bloomberg.

La 5e plus grosse capitalisation mondiale

La plus grosse capitalisation à la Bourse de New York actuellement est celle d'Apple, qui vaut 2.206 milliards de dollars, et est suivi de Microsoft (1.648 milliards), d'Amazon (1.586 milliards), d'Alphabet/Google (1.200 milliards) et maintenant de Tesla.

La poussée du titre du fabricant de véhicules électriques a fait de son patron Elon Musk, l'homme le plus riche du monde jeudi, devant Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon.

Mi-décembre, le groupe a connu sa consécration boursière en intégrant le prestigieux indice S&P 500, regroupant les 500 plus grandes sociétés cotées aux Etats-Unis.

En rejoignant le S&P 500, l'action Tesla a systématiquement été inclue dans des fonds indiciels cotés (exchange-traded funds ou ETF), qui suivent de manière passive les fluctuations de l'indice, ce qui a encore boosté le titre.

Pourtant, les ventes du groupe restent bien loin des constructeurs traditionnels: Tesla n'a écoulé que 499.550 voitures sur l'année 2020, bien loin par exemple de Volkswagen et ses 11 millions de véhicules vendus en 2019.

"Que c'est étrange..", a réagi le richissime et fantasque patron de Tesla jeudi sur Twitter en apprenant être classé l'homme le plus riche de la planète. "Retournons au travail...".

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde

Grâce à cette envolée, Elon Musk, 49 ans, s'est hissé jeudi au rang d'homme le plus riche du monde grâce à l'envolée des actions en Bourse, devançant Jeff Bezos. Egalement à la tête de SpaceX, il contrôle 18% des parts du constructeur automobile haut de gamme, ce qui porte sa fortune à plus de 188 milliards de dollars, selon les calculs de l'agence Bloomberg qui tient à jour un classement des milliardaires.

L'essentiel de la richesse d'Elon Musk est en fait constituée d'actions, dont une partie servent de garantie collatérale à des prêts pour investir dans ses sociétés, selon Forbes.

Le charismatique et innovant patron de la Silicon Valley, qu'il a quittée pour le Texas à la fiscalité plus souple, a promis qu'il donnerait la moitié de sa fortune à des oeuvres de charité, affirme le magazine. Mais pour l'instant, il a expliqué dans un tweet en 2018 qu'il ferait "de gros versements dans 20 ans quand Tesla serait stabilisée".

M. Bezos détenait le titre d'homme le plus fortuné de la planète depuis 2017. Viennent ensuite Bill Gates, le fondateur de Microsoft, l'empereur du luxe Bernard Arnault (LVMH) et le patron de Facebook Mark Zuckerberg, âgé de seulement 36 ans.

