Les salaires des cadres décollent en 2018

Les revenus des cadres s'envolent. Selon le dernier baromètre Expetra, filiale du groupe Randstad, publié ce 3 septembre, les salaires des cadres ont augmenté de 2,7% au premier semestre 2018 par rapport à la même période de l'année précédente. C'est la plus forte hausse depuis six ans et elle concerne l'ensemble des secteurs.

L'amélioration de la conjoncture économique et le retour de la confiance des chefs d'entreprise ont contribué à booster les hausses de revenus. Le salaire médian des cadres s'établit à 44.700 euros en 2018.

Hausse individuelle des salaires

Face à une quasi-situation de plein emploi, les entreprises ont tendance à faire de plus en plus en plus d'efforts pour attirer certains profils. Ces efforts passent par la mise en avant des atouts tels que l'intérêt de la mission, le cadre de travail, les plans individuels de formation. Mais cela ne suffit pas, selon les auteurs de l'enquête. "Les employeurs cèdent de plus en plus à la surenchère des salaires."

Aussi, les chefs d'entreprise privilégient de plus en plus les hausses individuelles de salaires.

"L'augmentation du salaire des cadres reste en majeure partie individuelle et associée aux performances et aux compétences spécifiques de chacun. Cela est d'autant plus vrai pour les talents, principaux acteurs de la transformation digitale."

La conjugaison de plusieurs facteurs (carnets de commandes pleins, adoption d'outils numériques) rend plus difficile le recrutement de profils déjà rares. Ce phénomène peut aboutir à une pénurie de main d'oeuvre dans certains secteurs.

Le BTP enregistre la plus forte hausse

Toutes les filières étudiées lors de l'enquête enregistrent une hausse des salaires des cadres et celle-ci est très homogène autour de 2,6%. Le secteur du bâtiment se démarque avec une hausse de 4,2% en 2018 (contre 1,3% en 2017) et la plus forte évolution enregistrée ces ces cinq dernières années. A la seconde marche du podium, figure le secteur de l'informatique et des télécoms (+2,7%) et enfin arrive la filière commerciale et marketing (2,7% ) sur la dernière marche.

Les cadres du BTP ont connu une telle progression en raison d'une réelle amélioration dans ce secteur.

"Sur les cinq dernières années, la croissance des salaires dans le secteur s'établit à 9,5%, soit la plus forte hausse tous secteurs confondus."

De nombreux projets de construction ont été lancés dans la continuité de la bonne année 2017. La croissance du secteur est notamment soutenue par des investissements qui décollent dans le domaine des grands projets et des infrastructures (réfections et aménagement de quartiers en Île-de-France, extensions d'infrastructures aéroportuaires à Paris, Lyon et Marseille, construction de lignes ferroviaires, perspective des Jeux olympiques de Paris 2024, etc).

L'informatique toujours en forme

Les salaires dans l'informatique et les télécoms ont également bondi en 2018 avec une hausse de 2,7%, contre 1,3% en 2017. L'activité du secteur reste stable et bien orientée pour cette année selon le communiqué, avec des perspectives d'accroissement du chiffre d'affaires autour de 3,6%. L'accélération de la transformation numérique des entreprises contribue à faire monter les salaires avec le renforcement de la sécurité informatique, le déploiement des technologies liées à la blockchain ou encore le développement du e-commerce.

"Ainsi, il y a une forte pénurie sur certaines compétences concernant l'architecture et la sécurité des systèmes informatiques, à l'instar du métier d'ingénieur sécurité qui enregistre une hausse de salaire de +7,9%."

Les salaires s'envolent pour les chefs de projet webmarketing

Parmi les professions étudiées lors de la réalisation de l'enquête, les chefs de projet webmarketing ont enregistré la plus forte hausse de salaire à 9,5% (le salaire médian se situe à 39.900 euros). Arrivent ensuite les responsables des études avec une augmentation de 8,6% (salaire médian de 45.720 euros) et enfin les ingénieurs BTP avec 8,5% (salaire médian à 39.730 euros).

(*) Méthodologie : le baromètre Expectra des salaires cadres est bâti à partir de l'ensemble des postes pourvus par Expectra (Intérim*, CDD et CDI) sur des profils allant de bac + 2 à bac + 5. Au total, 77.249 fiches de paie ont été analysées, représentant 133 qualifications dont 67 fonctions cadres et 66 fonctions ETAM (agents de maîtrise), sur les métiers de six grandes filières d'activité : l'informatique et les télécoms, le BTP et la construction, l'ingénierie et l'industrie, le commerce et le marketing, la comptabilité et la finance et, enfin, les RH, la paie et le juridique. Il présente les rémunérations (médianes, minimales et maximales) et les évolutions de salaire enregistrées sur l'ensemble de l'année 2018 par rapport à 2017.