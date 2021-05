Covid-19 en 24h : AstraZeneca, Sinopharm validé par l'OMS, emploi salarié...

L'INFO À SUIVRE - Beaucoup plus de jeunes veulent se faire vacciner

Une majorité des jeunes de 18 à 24 ans souhaite désormais se faire vacciner, soit en forte augmentation par rapport au mois de mars, selon une enquête réalisée par Santé publique France.

55% des personnes de cette classe d'âge non encore vaccinées, interrogées entre le 21 et le 23 avril, assurent qu'elles veulent « certainement » ou « probablement » se faire vacciner, selon cette enquête. Mi-mars, les jeunes du même âge étaient à peine plus d'un tiers (36%) à faire la même réponse.

L'intention de se faire vacciner progresse également chez les 25-34 ans, à 43% contre 39%, mais reste stable sur l'ensemble de la population (56%).

Cette adhésion à la vaccination est nettement plus élevée chez les personnes appartenant aux « catégories socio-professionnelles supérieures » (64%) que chez les « CSP- » et les inactifs (50%). Les hommes sont également beaucoup plus partants pour l'injection (62%) que les femmes (51%).

LE CHIFFRE - 116 millions d'euros de bénéfice

Aperam, le producteur d'acier inox et aciers spéciaux, détenu majoritairement par la famille Mittal, a réalisé de janvier à mars le « meilleur trimestre » de son histoire, a indiqué son directeur-général Timoteo Di Maulo, porté par la hausse des volumes d'acier et des cours.

Avec la reprise économique et l'envolée des cours des métaux et matières premières sur les marchés mondiaux, le groupe a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de 116 millions d'euros et un chiffre d'affaires à 1,17 milliard d'euros, en progression respectivement de 15% et 28% par rapport au dernier trimestre 2020.

Sur les trois premiers mois de l'année, les expéditions d'acier d'Aperam ont bondi de 14% en moyenne, à 493 millions de tonnes.

LA PHRASE - « Le premier sujet pour la solidarité vaccinale, c'est le don de doses »

Emmanuel Macron s'est dit ouvert à un débat sur la levée des brevets sur les vaccins tout en jugeant cette question secondaire par rapport aux entraves à la distribution des doses à travers le monde, lors du sommet social européen à Porto.

« Je suis ouvert sur ce sujet et je l'ai déjà dit, mais il ne faut jamais oublier que nous, les Européens, nous nous battons pour que le vaccin soit un bien public mondial depuis maintenant un an et je suis heureux qu'on nous suive », Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a ajouté que les problèmes d'accès aux vaccins dans le monde ne constituaient « pas vraiment un sujet de propriété intellectuelle », les brevets étant inutiles pour des « laboratoires qui ne savent pas produire » et « ne produiront pas demain » s'ils ne sont pas accompagnés de transferts de technologie.

« Le premier sujet pour la solidarité vaccinale, c'est le don de doses », a-t-il insisté.

LE GRAPHIQUE - Bonne surprise sur l'emploi salarié avec 57.300 créations au premier trimestre

L'année 2021 débute sur une note positive pour l'emploi salarié, avec 57.300 créations d'emplois au premier trimestre, selon l'Insee. Ce rebond ne rattrape toutefois pas son niveau d'avant-crise, après une année 2020 marquée par la destruction de plus de 320.000 emplois dans le secteur privé en France.

Selon l'estimation provisoire de l'Insee publiée vendredi, l'emploi salarié privé a ainsi progressé de 0,3% entre fin décembre 2020 et fin mars 2021, tandis que le trimestre précédent avait été marqué par un recul modéré de 0,1% (28.200 destructions nettes).

« Ce n'est pas mauvais. C'est même une bonne surprise. Nous avions prévu une légère baisse de l'emploi salarié au premier trimestre » dans la dernière note de conjoncture en mars, a commenté auprès de l'AFP Sylvain Larrieu, chef de la division synthèse et conjoncture du marché du travail à l'Insee.

EN RÉGIONS - Covid Anti-Gaspi, l'autre initiative auralpine qui veut booster la vaccination

On connaissait son voisin Vite Ma Dose - et peut-être bientôt ChronoDose, le service annoncé par le fondateur de Covid Tracker, Guillaume Rozier-. Mais désormais, une autre initiative, développée par une startup lyonnaise incubée à H7, est entrée depuis début avril dans la course au vaccin. Covid Anti-Gaspi propose quant à elle une liste d'attente pour que les dernières doses ne soient pas perdues, avec un objectif de 300.000 patients utilisateurs d'ici la fin juin.

À L'ÉTRANGER - Au Royaume-Uni, le vaccin AstraZeneca recommandé seulement aux plus de 40 ans

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination au Royaume-Uni, le JCVI, a recommandé vendredi de limiter l'usage du vaccin d'AstraZeneca aux plus de 40 ans quand c'est possible, après le signalement de 242 cas de caillots sanguins, dont 49 décès.

Soulignant que le risque est « extrêmement rare », le JCVI avait déjà conseillé en avril de n'administrer ce vaccin, développé avec l'université d'Oxford, qu'aux plus de 30 ans lorsqu'un vaccin d'un autre fabriquant est disponible.

« Les vaccins contre le Covid-19 ont déjà permis de sauver des milliers de vie et le bénéfice pour la majorité de la population est clair », a-t-il ajouté.

L'Australie pourrait maintenir ses frontières fermées jusqu'à fin 2022

L'Australie pourrait maintenir ses frontières fermées jusqu'à fin 2022, a annoncé le ministre du Tourisme. La flambée des cas en Inde démontre la nécessité de garder les restrictions aux frontières pour maintenir le faible niveau de propagation du virus en Australie, a estimé le ministre Dan Tehan.

Depuis le 20 mars 2020, l'Australie a mis en place un contrôle drastique de ses frontières. L'ouverture récente d'une bulle aérienne avec la Nouvelle-Zélande a rencontré des difficultés. Elle a notamment été suspendue entre les villes frappées par une résurgence du nombre de cas en lien avec des failles dans les dispositifs de quarantaine.

L'Australie a enregistré 29.886 cas de contaminations depuis le début de la pandémie, dont une majorité détectée dans des hôtels de quarantaine.

Le vaccin chinois Sinopharm homologué par l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé a donné son homologation d'urgence au vaccin chinois Sinopharm, fabriqué à Pékin, a annoncé le directeur général de l'organisation.

Le comité d'experts vaccinaux de l'OMS a recommandé ce vaccin -le premier vaccin chinois à recevoir le feu vert de l'OMS- pour les personnes de 18 ans et plus. L'organisation a déjà homologué le vaccin de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech, les deux sérums AstraZeneca fabriqués en Inde et en Corée du Sud (l'OMS compte cela pour deux homologations même si le produit est identique Ndlr) et celui de Johnson & Johnson, appelé Janssen.

(avec AFP et Reuters)