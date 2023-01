Les 5 infos business à retenir ce jeudi matin (Airbus, Dassault, Amazon, faillites, Covid)

Airbus conserve sa ceinture mondiale en gagnant aux points contre Boeing qui évite le KO

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, Airbus a gagné en 2022 le match des livraisons d'avions et des prises de commandes. Pour autant, bien que dominé, Boeing relève la tête : les cadences du 737 MAX remontent (très) doucement et le 787 est sorti de l'ornière avec la reprise des livraisons et une commande record de la part de United Airlines. Décryptage.

Dassault a réalisé en 2022 une année commerciale incroyable (92 Rafale et 64 Falcon commandés)

En 2022, l'avionneur tricolore a réalisé une année commerciale exceptionnelle en obtenant des commandes pour 92 Rafale et 64 Falcon. En revanche, le nombre d'appareils livrés est en baisse.

Amazon taille ses effectifs à la hache : 18.000 emplois supprimés

L'entreprise créée par Jeff Bezos a annoncé mercredi soir qu'elle allait supprimer « un peu plus de 18.000 emplois », y compris en Europe. Il était question de seulement 10.000 emplois en novembre. Les entreprises technologiques subissent une vague de licenciements depuis mi-2022 aux Etats-Unis et ces mauvaises nouvelles commencent même à affecter la France.

Pour l'OMS, la Chine sous-estime les décès causés directement par le Covid

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a critiqué mercredi la nouvelle définition « trop étroite » d'un décès attribué au Covid-19 par la Chine, affirmant que les données de Pékin « sous-représentent » l'ampleur de la flambée épidémique. Elle a également réitéré son soutien aux tests Covid sur les voyageurs en provenance de Chine que Pékin juge « inacceptables ».

En France, les faillites d'entreprises ont bondi de plus de 48% en 2022

Le nombre de défaillances d'entreprises en France a fortement rebondi en 2022 après la chute observée durant la crise sanitaire, dépassant les 41.000 sur un an. Il reste néanmoins 20% en-deçà du niveau pré-Covid. Pour les mois à venir, tant la Banque de France que le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ne s'attendent pas à une vague de faillites.

ARTICLE BONUS - Pourquoi les factures de gaz augmentent...alors que les prix chutent





